Белорусских биатлонистов оденут в васильковую форму

Белорусских биатлонистов оденут в васильковую форму3
- 11.08.2017, 18:22
В дизайне формы использованы элементы и композиционные принципы слуцких поясов.
Оригинальный концепт гоночной формы предложен национальной сборной Беларуси по биатлону в сезоне 2017/18.
В дизайне формы использованы элементы и композиционные принципы слуцких поясов: геометрический и растительный орнамент, традиционный доминантный мотив «Букет» и принцип цветового деления по средней линии, сообщает «Биатлон Онлайн».
Цветовая гамма — «василек и солнечные блики». Автор концепта — Виталий Ортюх.