Белорусских биатлонистов оденут в васильковую форму 3 11.08.2017, 18:22

В дизайне формы использованы элементы и композиционные принципы слуцких поясов.

Оригинальный концепт гоночной формы предложен национальной сборной Беларуси по биатлону в сезоне 2017/18.

В дизайне формы использованы элементы и композиционные принципы слуцких поясов: геометрический и растительный орнамент, традиционный доминантный мотив «Букет» и принцип цветового деления по средней линии, сообщает «Биатлон Онлайн».

Цветовая гамма — «василек и солнечные блики». Автор концепта — Виталий Ортюх.