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Когда он уйдет

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  • Питер Ратленд
  • 11.08.2017, 18:30
Владимир Путин

Выбор преемника станет главной проблемой для Путина.

21 июля Владимир Путин, отвечая на вопрос российских школьников о том, что он собирается делать, когда уйдет на пенсию, заявил: «Я еще не решил, оставлю ли пост президента».

В марте 2018 Путин снова будет участвовать в президентской гонке и обязательно победит. Его рейтинг доверия сегодня превышает 80%, а российская оппозиция – давно отодвинута на задний план. В случае победы Путина на выборах, его следующий президентский срок завершится лишь в 2024 году. К тому моменту ему исполнится 72 года.

Работая еще в 1980-х годах в Советском Союзе, я видел, как невозможно было отстранить неэффективных политических лидеров от власти. В итоге это привело к застою, а затем и краху всей советской системы. Повторится ли такой сценарий в современной России?

Следуй за лидером!

Учитывая проблемы, с которыми сейчас сталкивается Москва, понятно, почему Путин не хочет передавать бразды правления преемнику. Мировая цена нефти застряла на отметке $50 за баррель, российская экономика почти прекратила рост. Более того, Россия по-прежнему находится под западными санкциями, введенными после аннексии Крыма в 2014 году. Впрочем, к 2024 году проблема поиска преемника будет снова актуальна.

Конституция РФ требует, чтобы Путин ушел в отставку после двух президентских сроков кряду. Но этот вопрос элегантно решили еще в 2008 году, когда протеже Путина премьер-министр Дмитрий Медведев занял пост президента. Путин же вернулся на пост главы государства в 2012 году, по-видимому, понимая, что Медведев не так уже хорош в управлении страной.

Теперь аналитики гадают, сможет ли политический режим, созданный при Путине, сохраниться после его ухода. Многие считают, что власть настолько сильно завязана на Путине и его окружении, что другой человек просто не сможет его заменить. На карту поставлено многое. Есть вероятность, что уже на следующий день после ухода нынешнего российского лидера, в Кремле начнутся события вроде тех, что происходили в 90-х годах в России.

Тем не менее, важно помнить, что Путин не глава единой правящей партии, как это было при Советском Союзе. Российский журналист Михаил Зыгарь сравнивает президента РФ с брокером, уравновешивающим интересы соперничающих кланов – олигархов, региональных боссов, силовиков и технократов. Это и есть люди, которые когда-то привели Путина к власти, и без сотрудничества с которыми в России ничего не происходит.

Там действуют свои правила игры. Олигархи держатся подальше от политики, и таким образом защищены от захвата их активов государством.

На протяжении многих лет Путин умело расширял свои полномочия, но и этому есть свои границы. Российские аналитики говорят о «коллективном Путине» или «Политбюро 2.0» - людях из окружения президента, в руках которых сосредоточена власть.

Но для того, чтобы занять свое место в российской истории – а этого Путин явно жаждет - он должен решить проблемы с преемником. Он должен гарантировать личную безопасность и богатство Путина и его окружения. По-видимому, Путин когда-то обещал то же самое своему предшественнику Борису Ельцину и его семье. Путин также, вероятно, сначала «испытает» человека в качестве премьер-министра, прежде чем назначить его главой государства. Это тот путь, который российский президент сам прошел в 1999 году.

Кто следующий?

Дмитрий Медведев, нынешний премьер-министр России, вряд ли вернется на пост президента. Он не очень популярная фигура. Кроме того, он недавно стал героем документального фильма-расследования, снятого лидером оппозиции Алексеем Навальным, в котором подробно рассказывается о личных богатствах Медведева, в том числе, о владении виноградником в Тоскане. С момента выхода этого фильма на YouTube в марте 2017 года его просмотрели более 23 миллионов раз, что негативно отразилось на рейтингах Медведева.

Впрочем, в России есть три человека, потенциально способные стать преемниками Путина.

Нынешний министр обороны Сергей Шойгу. Сейчас он является вторым по популярности политическим деятелем в России после Путина. Но у него нет опыта в бизнесе и международной политике.

Сергей Собянин, мэр Москвы. Ранее он возглавлял богатую нефтью провинцию Ханты-Мансийск.

Юрий Трутнев, бывший губернатор Пермской области и министр природных ресурсов. В настоящее время он является заместителем премьер-министра, это интеллектуальный и надежный управленец.

К слову, как Шойгу, так и Собянин – могут столкнуться с проблемами из-за своего происхождения, поскольку оба – выходцы из малых этнических народов. А у многих россиян немало негативных стереотипов о представителях этнических меньшинств. Это может повлиять на рейтинги.

В любом случае, Путину следует как можно скорее создать условия все же для мирного перехода власти. Это был бы лучший вариант для России.

Питер Ратленд, nv.ua


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