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Белорусский «зайчик» вошел в тройку самых слабых валют СНГ и Европы

  • 11.08.2017, 18:33

Тройка аутсайдеров в июле – исключительно валюты стран Таможенного союза.

Доллар в Беларуси по итогам июля стал незначительно дороже, но такая «стабильность» белорусской валюты обусловлена в большей степени глобальным удешевлением самого доллара. К евро же падение оказалось очень заметным. Движение вниз российского рубля у себя дома привело к его удешевлению и в Беларуси, сообщает myfin.by.

В это же время валюты большинства стран СНГ и всех стран Европы в июле укрепились к рекордно ослабевшему доллару, и белорусский рубль оказался в конце июльского рейтинга «крепости» валют, вместе с российским рублем и казахским тенге. Тройка аутсайдеров в июле, таким образом – исключительно валюты стран Таможенного союза.


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