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Вышел трейлер британской комедии «Смерть Сталина»

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  • 11.08.2017, 18:40

Действие фильма происходит в 1950-х годах и высмеивает борьбу за власть высокопоставленных чиновников.

В Сети опубликовали трейлер британской комедии «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи.

Действие фильма происходит в 1950-х годах и высмеивает борьбу за власть высокопоставленных чиновников.

«Некоторые хотят позитивных изменений в Советском Союзе, другие имеют более зловещие мотивы. Однако их объединяет одна общая черта - отчаянные попытки остаться в живых», - говорится в аннотации.


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