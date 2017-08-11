Вышел трейлер британской комедии «Смерть Сталина» 1 11.08.2017, 18:40

Действие фильма происходит в 1950-х годах и высмеивает борьбу за власть высокопоставленных чиновников.

В Сети опубликовали трейлер британской комедии «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи.

Действие фильма происходит в 1950-х годах и высмеивает борьбу за власть высокопоставленных чиновников.

«Некоторые хотят позитивных изменений в Советском Союзе, другие имеют более зловещие мотивы. Однако их объединяет одна общая черта - отчаянные попытки остаться в живых», - говорится в аннотации.