закрыть
11 августа 2017, пятница, 19:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Милевский сыграет против БАТЭ впервые с 2010 года

  • 11.08.2017, 19:04
Артем Милевский

Какой прием ожидает уроженца Беларуси на матче БАТЭ и брестского «Динамо»?

Нападающий Артем Милевский сыграет против БАТЭ впервые с 2010 года.

В недавнем прошлом звезда сборной Украины уже противостоял борисовскому клубу в рамках Лиги Европы - 2010/11 в составе киевского «Динамо». Те матчи (особенно киевский) памятны сумасшедшим накалом. На стадионе имени Лобановского уроженец Беларуси не забил пенальти, а затем в микст-зоне произнес ушедшую в футбольный фольклор фразу «Мы еще в Минск приедем, клоуны!».

В преддверии матче против БАТЭ, который состоится сегодня в 19:00, Милевский заявил, что ничего сверхъестественного в игре борисовчан он не увидел.

- Готовимся мы в обычном режиме. С утра в четверг был анализ игры соперника. Изучили три матча, которые БАТЭ провел в последнее время. Смотрели видеонарезки моментов. Ничего сверхъестественного я не увидел. Так что едем в Борисов набирать очки. А сколько их будет, посмотрим после игры.

- Но поединок-то необычный?

– Для меня – да. Все-таки немало с историей этого противостояния связано. Много чего вспоминается. Матчи в Лиге Европы в 2010-м… Много времени утекло с тех пор. Сейчас, конечно, можно посмеяться. Но, естественно, не хочу никого критиковать. Знаю в этой команде многих парней. С Колей Сигневичем знакомы. Со Стасом Драгуном – заочно. С Багой пересекались. Те же Родионов, Веремко, Володько – они еще тогда выступали в БАТЭ. Но сейчас там совсем другой состав. Поэтому будет просто отличный антураж на отличном стадионе. И две отличные команды, которые проповедуют атакующий футбол. Болельщик от этого только выиграет. Думаю, будет очень интересно!

- Поражение БАТЭ от «Минска» в прошлом туре для вас стало показателем уязвимости соперника?

- Опять-таки, мы смотрели видео того матча. Борисов мог забивать, наверное, раз десять. Мяч тогда не залетал в ворота каким-то чудом. Так что БАТЭ на ходу. Команда здорово выглядела в ответном матче Лиги чемпионов с пражской «Славией». Но мы разобрались с ее игрой, постарались хорошо изучить. Осталось выйти на поле и выяснить, кто из нас сильнее в данный момент, – сказал Милевский в интервью «Прессболу».

Матч БАТЭ – «Динамо» Брест пройдет сегодня в Борисове. Начало – в 19.00. Прямая трансляция на «Беларусь 5».


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что