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Королева Елизавета II лишила сына Чарльза короны

  • 11.08.2017, 19:14
ФОто: EPA/UPG

Королева Великобритании передаст корону внуку Уильяму.

Королева Великобритании Елизавета II в четверг, 10 августа, сделала официальное заявление, что после того как она покинет престол, корона будет передана ее внуку Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон, сообщает mignews.com.

Заявление королевы свидетельствует о том, что Елизавета II исключила своего сына, принца Чарльза, из наследственной линии передачи короны и права на престол.

Причиной такого решения, по словам британской королевы, новое поколение, которое моложе ее сына, сможет стать гарантией процветания Дома Виндзоров в далеком будущем благодаря своей энергии и звездным качествам.

«Ее Величество поняла, что Уильям и Кейт - это будущее», - сказал источник, приближенный к королеве.

«Она 65 лет просидела на престоле и хорошо понимает, что нужно, чтобы Дом Виндзоров выжил, и видит, что Уильям и Кейт имеют энергию и звездные качества, которые необходимы для выполнения публичного долга в современном мире. Королева Елизавета всегда будет делать то, что лучше для долгосрочного здоровья монархии», - уточнил источник.

Как сообщалось ранее, 96-летний муж королевы Елизаветы II британский принц Филипп отходит от выполнения своих государственных обязанностей монарха. Сообщается, что герцог Эдинбургский, который во времена Второй мировой войны служил военно-морским офицером, проведет парад Королевских морских пехотинцев в Букингемском дворце.


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