Жители деревни Суйково заставили чиновников услышать их голос 4 11.08.2017, 19:20

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Фото: gs.by

Лишь благодаря давлению сельчан чиновники начали решать наболевшие вопросы.

До конца года может быть решена проблема водопроводного обеспечения села Суйково. В этом 9 августа общественных активистов заверил председатель администрации Витебского района Геннадий Сабынич.

О подробностях встречи в Витебском райисполкоме рассказала корреспонденту vitebskspring.org активистка Елена Янушковская.

На встрече Геннадий Сабынич сообщил, что на проведение необходимых работ уже выделено тридцать тысяч рублей. Прежде всего на водоснабжение улицы Партизанской.

По словам районного главы, сейчас идет подготовка необходимой документации, и работы должны начаться в течение недели. Кроме того, райисполком написал в облисполком ходатайство о выделении дополнительных средств для завершения полного водоснабжения села до конца текущего года.