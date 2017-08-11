закрыть
11 августа 2017, пятница, 21:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жители деревни Суйково заставили чиновников услышать их голос

4
  • 11.08.2017, 19:20
  • 1,718
Фото: gs.by

Лишь благодаря давлению сельчан чиновники начали решать наболевшие вопросы.

До конца года может быть решена проблема водопроводного обеспечения села Суйково. В этом 9 августа общественных активистов заверил председатель администрации Витебского района Геннадий Сабынич.

О подробностях встречи в Витебском райисполкоме рассказала корреспонденту vitebskspring.org активистка Елена Янушковская.

На встрече Геннадий Сабынич сообщил, что на проведение необходимых работ уже выделено тридцать тысяч рублей. Прежде всего на водоснабжение улицы Партизанской.

По словам районного главы, сейчас идет подготовка необходимой документации, и работы должны начаться в течение недели. Кроме того, райисполком написал в облисполком ходатайство о выделении дополнительных средств для завершения полного водоснабжения села до конца текущего года.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что