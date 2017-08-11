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Синоптики рассказали, когда в Беларуси спадет жара

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  • 11.08.2017, 19:24
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Следующая неделя принесет в страну облегчение от нынешней жары.

«Эти выходные в Беларуси будут жаркими. Но начиная с воскресенья атмосферный фронт, который перемещается с Западной Европы, будет постепенно теснить жару на восток», - сообщил БелТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

В субботу, 12 августа, будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Только во второй половине дня в отдельных районах Брестчины и Гродненщины ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами по стране возможен слабый туман. Ветер будет северо-западный, 3-8 метров в секунду, при грозах — с порывами до 14 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет показывать от 16 до 22 градусов выше нуля. Днем он поднимется до +28... +34, местами по Брестской области прогнозируется до 35 градусов тепла.

В воскресенье, 13 августа, атмосферный фронт с Западной Европы начнет постепенно теснить жару на восток. Температура воздуха ночью ожидается 14-21 со знаком «плюс». Днем будет +25... +30, по востоку страны — 31-34 выше нуля, по западу — 19-24 градуса тепла. Ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы.

В понедельник, 14 августа, ночью и утром в отдельных районах востока страны ожидаются кратковременные дожди, а днем будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха будет от 10 до 17 градусов тепла, по юго-востоку — до +19. Днем синоптики обещают +21... +26 градусов.

Во вторник и среду ожидается теплая комфортная погода, преимущественно без осадков. Днем во вторник будет 20-26 со знаком «плюс», в среду — 21-28 градусов тепла.


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