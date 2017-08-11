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В Сети появились неизвестные кадры послевоенного Минска

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  • 11.08.2017, 20:12
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Фотоснимки сделаны легендарным фотографом Александром Дитловым.

Родные легендарного фотографа Александра Дитлова передали в Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов (в Дзержинске) уникальную фотоколлекцию. Tut.by публикует уникальные кадры, снятые в Минске после Второй мировой войны.

Александр Дитлов — один из фотографов-долгожителей. Он родился в 1912 году в дореволюционном Петербурге и скончался в 2009 году в Минске, совсем немного не дожив до столетнего юбилея.

Семья Дитлова была совсем не советская, а «старорежимная», дворянская. Отец, Сергей Александрович, служил в Петербурге инженером по пожарной части. Дедушка, Александр Николаевич, являлся действительным статским советником. Кроме того, он был талантливым фотографом-любителем, который передал свое увлечение внуку.

Правда, Дитлов учился на геолога (его высшее образование осталось неоконченным), работал гидрогеологом и гидротехником. Лишь 1 мая 1940 года его взяли фоторепортером в газету «Рыбинская правда» (Ярославская область). В июле 1941 года в их городе формировалась дивизия. Вместе с ней Дитлов и ушел на фронт — фотографом при клубе политотдела.

Вначале Дитлов должен был делать фото на партбилеты. Но он не собирался отсиживаться в окопах. Дитлов всегда находился в авангарде и даже ходил через линию фронта к партизанам, за что был награжден орденом Красной Звезды. Был ранен в ногу. В 1943-м чудом остался жив, когда немцы прорвали оборону близ белорусской деревни Чернин, загнали их в болото и фактически расстреливали в упор.

«Состояние войны вокруг вызывает в человеке очень странные чувства: например, притупляет страх, — рассказывал Александр Дитлов. — Наступление. Ты бежишь по голому полю с пистолетом в кобуре и фотокамерой на груди, видишь через объектив, как справа и слева падают солдаты. Наши солдаты. И понимаешь, что в любую секунду можешь лечь рядом с пробитой головой. Никакой героики в этом не было. Это была наша ежедневная работа, только пехота выполняла свою, а я — свою. Единственное, что тревожило в тот момент, — не выглядеть клоуном и не мешать. В 1943-м я стал корреспондентом ТАСС. Фотографии ночами печатал в блиндажах и землянках. Негативы передавал в Москву курьерами, машинами или самолетами. И кое-что получалось».

После войны Александр Дитлов работал фотокорреспондентом ТАСС и БЕЛТА, литературных журналов «Маладосць» и «Неман», вел популярные передачи «Ветер странствий» и «Клуб «Спектр» на Белорусском телевидении. А еще снимал удивительные кадры, по которым можно представить в цвете ушедшую эпоху.

Зрители во время демонстрации в честь празднования 1-го Мая на площади Ленина (теперь Независимости). 1952 год
Военный оркестр на параде в честь празднования 1 Мая на площади Ленина (теперь Независимости). 1952 год
Вид на главный вход стадиона «Динамо». 1952 год
Командующий Белорусским военным округом, маршал Семен Тимошенко объезжает войска во время военного парада в честь празднования 1-го Мая. Площадь Ленина (теперь Независимости), 1952 год
Вид на сквер и здание Дома профсоюзов на площади Свободы. 1953−1955 годы
Отдыхающие в сквере на улице Ленина. 1953−1955
Вид на улицу Красную. 1953−1955 годы
Отдыхающие на Минском озере. 1953 год
Отдыхающие на Минском озере. 1953 год
Строители во время работ на стадионе «Динамо». 1954 год
Дочери белорусского композитора Константина Поплавского Ядвига (слева) и Кристина во время занятий по музыке. 1955 год
Учащаяся минской школы № 49 Мила Маршак рассказывает ученикам школ Могилевской области о работе кружка цветоводов Центральной станции юннатов. 1955 год
Демонстрация в честь празднования 1-го Мая. 1955 года
Вид на фонтан «Мальчик с лебедем» в Центральном сквере. 1958 год
Прохожие на улице города. 1959 год
Люди стоят на Центральной площади (теперь Октябрьская). 1961 год
Афиши на здании кинотеатра «Победа». 1962 год

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