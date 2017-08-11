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«Из семи комбайнов работает только один»

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  • 11.08.2017, 20:38

Как проходит уборочная в Витебской области.

Комитет государственного контроля провел проверки в Ушачском и Чашникском районах. 2 августа в КУСХП «Глыбочаны» Ушачского района Витебской области, были установлены факты низкой технической готовности зерноуборочной техники, неисправности энергонасыщенных тракторов, неготовности зерносушильного хозяйства, непроведения поверки автомобильных весов, пишет vkurier.by.

Установлено, что из 7 имеющихся зерноуборочных комбайнов только 1 комбайн (КЗС-1218) был исправен и подготовлен для прохождения гостехосмотра. Из 3 имеющихся энергонасыщенных тракторов марки Беларус 3022 в неисправном состоянии находились 2, в том числе один трактор простаивает около 2 лет по причине неисправности топливной системы и передней бортовой, другой – около 2 недель по причине поломки двигателя.

Не был завершен ремонт одной зерносушилки, часть территории зернотока не была очищена от сорной растительности. Имеющиеся в хозяйстве автомобильные весы не были поверены.

По причине отсутствия дизельного топлива в период с 25 июня по 1 августа предприятием не проводились работы по заготовке кормов.

Контрольными мероприятиями, проведенными 5 августа в 2 сельхозорганизациях Чашникского района (КУСХП «Кащинское» и КУСХП «Чашникское»), были установлены факты низкой технической готовности зерноуборочной техники, неисправности энергонасыщенных тракторов, потери зерна при проведении ремонта комбайна и при выгрузке комбайнов в автотранспорт, бесконтрольного взвешивания зерна.

В КУСХП «Кащинское» из 8 имеющихся зерноуборочных комбайнов в неисправном состоянии находилось 2 (один по причине нахождения двигателя в ремонте на заводе, второй – по причине ремонта двигателя). На 6 исправных комбайнах механизаторы проводили уборку озимой пшеницы в урочище «Пасынки». При посещении данного урочища установлены факты просыпания зерна при его выгрузке из комбайна в кузов автомашины (порядка 10 кг).

В КУСХП «Чашникское» из 6 имеющихся зерноуборочных комбайнов в неисправном состоянии находилось 2 (один по причине неисправности топливного насоса, другой – по причине ремонта наклонной камеры). В оперативной информации райсельхозпроду хозяйство отчиталось об исправности 5 комбайнов, тем самым готовность комбайнов была завышена на 1 ед.

Исправные 4 комбайна работали на уборке озимой пшеницы в урочище «Слидцы». При посещении данного урочища установлено, что при устранении неисправности на одном комбайне механизатором, в результате неукомплектования комбайна полотном, было допущено просыпание намолоченного зерна на землю (порядка 100 кг). По установленным Комитетом области фактам просыпания зерна специалистами и механизаторами хозяйства незамедлительно были приняты меры по его уборке и недопущению потерь.


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