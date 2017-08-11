Владимир Карягин: Каждый третий бизнесмен думает о прекращении бизнеса в Беларуси 4 11.08.2017, 20:48

Владимир Карягин

Фото: belta.by

Каждый пятый белорусский бизнесмен хочет покинуть страну.

8 августа председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин участвовал в большом совещании, посвященном предпринимательству, и по ее результатам посчитал, что обещания властей вряд ли изменят депрессивные настроения среди бизнесменов.

- Каждый третий думает о прекращении бизнеса, каждый пятый хочет уехать. Надо быстрее принимать определенные решения. И без увязки со стратегией развития предпринимательства и видением будущего в период цифровой трансформации бизнеса и экономики невозможно эффективно наладить регуляторные механизмы, - написал он в «Фейсбуке» после совещания.

В интервью ucpb.org Карягин пркомментировал последние заявления Лукашенко по созданию условий для развития бизнеса.

- Владимир Николаевич, где независимая судебная система? Придут ли инвесторы под те обещания снять некоторые количество контролирующих органов, которые дает сейчас Лукашенко? Хватит ли этого для того, чтобы привлечь сюда деньги?

- Реформирование, когда хозяйственные суды были слиты с общими судами – была как бы оптимизирована судебная система – так вот на наш взгляд произошло нерациональное, потому что общие суды не готовы сегодня разрешать многие хозяйственные споры, понимать логику действий субъектов хозяйствования. Раньше в Высшем хозяйственном суде, где председателем был Каменков, мы как-то процентов на 85 могли все-таки добиться справедливости.

А сегодня таких гарантий нет. И многочисленные потом попытки апелляций – я это знаю по реальным делам, ко мне приходят владельцы бизнесов, рассказывают, когда все это затягивается на 2-3 года, люди теряют свои бизнесы, теряют рабочие места, выгорают, умирают, у них инсульты, инфаркты потом, все. Потеря всей собственности. Естественно, какую это создает атмосферу? Отвратительную! Об этом знаю все инвесторы…

Прежде, чем идти сюда, десятки консалтинговых компаний Pricewaterhouse, Deloitte, крупные аудиторские компании у нас работают – они оценивают риски и банковские, и бизнеса – и говорят: «Ребята, подождите. Подумайте, прежде чем перемещать какие-то активы в Беларусь». Попытка отделить своих от иностранных вряд ли удается и в судах. Ведь судьи – нормальные люди, грамотные, но они не могут знать всех нюансов.

- Ну, не будем лукавить. Все-таки в большей степени вопрос не в этих судебных ошибках. Есть дело Кныровича, Прокопени… А Чиж, который сидел в «американке», и все об этом знают? А «Керамин», «Коммунарка», когда ни до какого суда дела вообще не доходят… Говорить, что там судья просто где-то что-то недопонял, смешно!

- Я могу еще десятки добавить. Сам этот факт, что человека надо держать в заключении, деятеля, который занимается хозяйственной деятельностью… Хотя бы домашний арест. Человек должен ходить на работу, что-то производить. Как правило, и компания падает, и связи нарушаются, и репутация портится. А это же большой нематериальный актив – репутация компании. Я понимаю, когда там человек зарезал, убил, ограбил – да, садите в тюрьму. Но нельзя так поступать с людьми, которые ведут хозяйственную деятельностью.

- То есть вопрос не в том, что они недопонимают. Все они прекрасно понимают. То есть мы не про непрофессионализм судей говорим, правда? Вот кто должен один раз понять, наконец, что надо убрать руки прочь от бизнеса? Мне кажется, что не так много у нас персоналий…

- Да. Вот есть властвующая элита – это президент, люди, поставленные на силовые структуры, которые должны стоять на страже интересов общества. Вот там должно быть не ложное понимание государственной пользы. На сегодняшний день, мне кажется, у них у большинства сформировано ложное понимание государственных интересов. Государственный интерес, чтобы и Кнырович, и Прокопеня, и десятки других людей, чтобы к ним было совершенно иное, уважительное, отношение. Чтобы тиражировался тысячами предпринимательский подвиг этих людей. Чтобы, если сделаны ошибки, им была дана возможность, время исправить самому эту ошибку, рассчитаться и т.д. А его голова, его энергия предпринимательская должны работать на страну, ведь это нас не красит как государство.

- Как вы оцениваете, если не будут решены вопросы защиты частной собственности и, соответственно, реально независимого суда у нас в Беларуси, насколько мы можем ожидать выхода из кризиса?

- Во-первых, даже при оптимистическом сценарии выход из кризиса – это, скажем так, 5-8 лет. Это будет зависеть еще от нашего окружения. Мы очень зависим от ситуации в России. Поднялось там что-то лучше – и у нас лучше. А там хуже становится. Мы потеряли из-за конфликта с Украиной миллиарды долларов. Мы не виноваты, но потеряли.

Мы потеряли в связи с введением санкций против России – не работает наша логистика, не работают те инвестиции, которые вложены в склады, логистическую систему, купленные грузовики – нечего нам возить сегодня. Мы не обслуживаем большую экономику России, как мы раньше возили. И здесь мы миллиарды потеряли.

Мы не восполнили их активностью малого и среднего предпринимательства, потому что не хватает оборотных средств. Ну, какой дурак будет развивать свой бизнес под 25 % кредита годовых? Как купить оборудование? Как оснаститься? А доступ к земле? А то, что сделали для инвесторов повышающие коэффициенты в Минске и других городах до 3. Уже те, кто построили здесь какие-то объекты, каждый день приходят: «Я разоряюсь. Я банкрот. Меня разорили эти высокие налоги».