Меркель поддержала идею принимать в ЕС больше легальных беженцев 8 11.08.2017, 20:51

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ высказалась за удвоение квоты ЕС на распределение легальных беженцев до 40 тысяч человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею увеличения квоты ежегодно распределяемых в странах ЕС легальных беженцев с 20 тысяч до 40 тысяч человек. «Это количество, которое Европейский Союз с его 500 млн жителей вполне может осилить», - заявила она в пятницу, 11 августа, на пресс-конференции в Берлине, передает «Немецкая волна».

С предложением об удвоении европейской квоты выступил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. В то же время предпосылкой для такого шага, по словам Меркель, является усиление контроля над нелегальной миграцией.

50 миллионов на борьбу с нелегальной миграцией

Канцлер ФРГ сообщила также, что Берлин выделит Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международной организации по миграции (IOM) порядка 50 млн евро до конца текущего года на их деятельность в Ливии: в частности, на борьбу с бандами перевозчиков нелегальных мигрантов в Средиземном море и факторами, заставляющими мигрантов отправляться в Европу.

В середине 2015 года Евросоюз согласовал ежегодное распределение 20 тысяч легальных беженцев в рамках «программы расселения» ООН. Согласно этому договору ФРГ обязуется принимать 1600 мигрантов в год.