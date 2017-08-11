Белорус строит соломенные дома по цене автомобиля 5 11.08.2017, 21:03

Дмитрий Тихашин уже 20 лет строит экологичные дома из соломенных панелей.

Если бы Ниф-ниф был белорусом, а не англичанином, и родился на лет 150 позже, мог бы стать успешным бизнесменом, убежден архитектор Дмитрий Тихашин. Он уже 20 лет строит экологичные дома из соломенных панелей, в прямом смысле возвращая людей к земле. Говорит, никакой волк даже с огнеметом им не страшен, пишет kyky.org.

Солома, которая не горит

Почему солома? В первую очередь потому, что это древний природный материал. Даже в фундаменте египетских пирамид ее нашли. Современную ситуацию с экологией вы знаете, каждое новое поколение рождается слабее предыдущего. Искусственное заменяет природное. А любые искусственные материалы имеют радиационный фон, который негативно сказывается на здоровье. Так зачем себя калечить?

Конечно, есть еще дерево – замечательный материал. Но с ним намного сложнее. Наши предки делали дерево на дом не менее 40 см толщиной, сейчас у нас такого леса просто нет. Рубить деревья на дом нужно зимой в полнолуние, не подсушенное, перед отделкой ждать 2-3 года, чтобы осело, – этого уже никто не делает, поэтому дома гниют, их едят жуки.

Солома – это вторичный материал, который остается на полях и сжигается, у нас ее много. За 20 лет деятельности мы переработали порядка 4 000 тонн соломы. Все этапы технологии опробовали на себе. Начинали со смеси соломы с глиной, перешли на блоки, потом на маты, сейчас делаем панели в сочетании с матами. Дом получается дышащий – зимой тепло, летом прохладно, и затраты на отопление низкие.

ФОто: realt.by

Кстати, по современным нормам коэффициент теплопроводности стены должен быть не меньше трех. У нас нет искусственных материалов, которые соответствовали бы этим требованиям. Их нужно дополнительно утеплять. А у соломы теплопроводность – коэффициент 8, и это при толщине 400 миллиметров.

Так что задуматься есть над чем. И люди задумываются. Экология и кризис подталкивают к поиску альтернатив. Но и скепсиса хватает, ведь все знают сказку про трех поросят. Возьмем, например, пожарную безопасность. Солома относится к той же пятой категории по огнестойкости, что и дерево. Кроме того, плотно спрессованная солома не горит – в ней нет кислорода. С прессовкой 150 кг/м³даже пистолетная пуля проникает в панель всего на 15 см. Еще мы дополнительно обрабатываем солому защитными составами и закрываем ее конструктивными негорючими элементами – гипсокартоном, штукатуркой. Гореть тут просто нечему. Даже проводили эксперимент – оштукатуренная панель при сорокаминутном воздействии огнемета (1000 градусов) просто почернела, а температура за соломой поднялась всего на 5 градусов. Единственное ограничение по пожарной безопасности – площадь соломенного дома должна быть не более 800 квадратных метров. Впрочем, как и деревянного.

Еще часто спрашивают про мышей, но мыши едят зерно, а не солому. Да и на все есть народные средства. Мы добавляем полынь или мелиссу, когда прессуем панели – мыши этого не любят.

«Мы будем строить под Петергофом купольный жилой дом с травяной крышей»

Вообще профессиональной архитектурой мы с моей женой, единомышленником и партнером Еленой занимаемся уже очень давно, можем спроектировать дом из любого материала, но последние 20 лет стараемся строить только соломенные сооружения. История с соломой началась в конце 90-х – я встретился с Евгением Широковым, он тогда популяризировал американские соломенные технологии и искал профессиональных архитекторов, которым это было бы интересно. По его брошюре «Стройте дома из соломенных блоков» я построил свой первый соломенный дом в Соколе в 1996 году. Но американский опыт с их бескаркасными постройками нам не подошел – все-таки тут совершенно другой климат. И мы методом проб и ошибок начали искать и создавать свою технологию, пригодную к нашим зимам, ветрам и т.д. Сначала появились каркасные дома с заполнением маломерными соломенными блоками. Но их главным недостатком было большое количество стыков. Тогда мы решили поискать следы соломенного домостроения в архивах в Москве. Искали очень долго, в итоге нашли маленькую пожелтевшую брошюру 1933 года выпуска. Там говорилось о заводе под Балашихой, где до войны прессовали соломенные большемерные маты. И из них строили коровники, птичники, свинарники и даже дома. Но во время войны завод сгорел и технологию забыли. В брошюрке был небольшой допотопный чертеж станка, идею мы уловили и сделали его более современную версию, стали прессовать большеразмерные маты разной толщины. Это дало возможность применять их не только в стенах, но и в перегородках внутри дома, и в утеплении крыши. Еще позже появились самонесущие прессованные панели. Из них дома собираются, как конструктор Lego. Это изобретение мы запатентовали.

ФОто: realt.by

ФОто: realt.by

Сегодня на всей территории СНГ стоит порядка 56 наших домов – это коттеджи, гостиницы, овощехранилища, кафе, рестораны. И проектов с каждым годом становится все больше. Сейчас вот будем строить под Петергофом уникальный купольный жилой дом с травяной крышей, в Эстонии и Польше – круглые соломенные дома с травяными крышами.

«Чтобы построить соломенный дом, достаточно одного месяца и бригады из трех человек»

Я считаю, что задача мужчины – обеспечить семью домом. Но приходит он за кредитом в банк, а там 500-700 долларов за квадратный метр. Есть квартиры, но это совершенно другой образ жизни. Знаете такое выражение «город – это самое чудесное и самое ужасное, что создало человечество»? Энергию высасывает капитально. Да и если какие-то катаклизмы, выжить можно только в своем доме с печкой или камином. Чтобы построить соломенный дом, достаточно одного месяца и бригады из трех человек.

По стоимости это 150-180 долларов за квадратный метр под чистовую отделку. Срок эксплуатации – 170-250 лет. Я смело называю эти цифры, потому что в Америке и Швеции есть такие дома.

Мы всё делаем сами – производим, проектируем, строим. Сами сделали станки, часть запатентовали. Всего на производстве шесть человек, еще 15 на стройках. Коллектив небольшой, но рук хватает. Я приглашаю узких специалистов только на канализацию, отопление и проводку. Узнают о нас в основном через сайт и по «сарафанному радио» – одному сделали на совесть, он друзьям посоветовал.

Фото: estonoesloquepareze.com

Очень хорошо, когда хозяин сам прикладывает руку к строительству. Дом, со славянского языка, – это обитель, хранящая духовный опыт созидателей, в нем проживающих. Не просто стены. Поэтому очень важно, чтобы в доме была хорошая энергетика. Его нужно строить под хозяев, вкладывать душу. Мы когда проектируем, рассчитываем по году рождения человека его благоприятные зоны – где спать, где есть и т.д. Это же целая философия.

«Дешевые дома выгодны не всем»

Когда живешь в своем доме, со своим садиком, огородом, дышишь свежим воздухом, это меняет мировоззрение, возвращает к родовым истокам. У меня был заказчик – построил дом в 150 километрах от Москвы, и каждый день ездит на работу в город. Зато, говорит, сплю хорошо – в своем доме, на природе. У нас с этим ситуация проще: земли много, строй – не хочу.

Но дешевые дома выгодны не всем. Строительные материалы – это мощнейшая промышленность и огромные деньги. Я когда встречался со строительными компаниями, они прямо говорили – зачем нам твой дом? Один газосиликатный выгоднее, чем твоих семь из соломы…

Соломенный дом в Швеции

Фото: designfor-me.com

Так что пока экологичные соломенные дома – прерогатива отдельных энтузиастов. Рынок, конечно, растет, появляется конкуренция. Но сейчас основные заказчики – частники. Массовым это явление станет только тогда, когда возникнет интерес на государственном уровне. Причем я убежден, что Беларусь могла бы неплохо поднять экономику на экологичных продуктах – материалах, еде. В Европе и России все уже помешаны на этом. А у нас есть все необходимое. За натуральными материалами, экологически чистыми продуктами, альтернативными видами энергии – будущее, от этого никуда не деться.