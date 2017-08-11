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БАТЭ победил брестское «Динамо» Милевского

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  • 11.08.2017, 21:10

Известный нападающий Артем Милевский провел весь матч.

БАТЭ нанес поражение брестскому «Динамо» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси - 1:0. Единственный мяч забил игрок борисовского клуба Михаил Гордейчук.

В первом тайме Милевский отметился яркой игрой, отдав ряд блестящих передач, однако одноклубники не сумели реализовать моменты. Белорус с украинским паспортом провел весь матч, но отличиться голом Артему не удалось.

Как ранее сообщал Charter97.org, нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский играл против БАТЭ впервые с 2010 года.

БАТЭ — Динамо Брест - 1:0

БАТЭ: Щербицкий — Булят, А.Володько (Кендыш, 67), Иванич, Милунович, Родионов (к) (Сигневич, 76), Драгун (Березкин, 87), Стасевич, Бага, М.Володько, Гордейчук.

Запасные: Чичкан, Гайдучик, Туоминен, Гвилия.

Динамо Брест: Малерб — Гаврилович (к), Лебедев, Витус, Фамейе (Торрес, 73), Веретило, Милевский, Нехайчик, Легчилин (Премудров, 72), Нивалдо, Осучукву (Вуяичич, 87).

Запасные: Руденок, Василюк, Алисейко, Иванов.

Гол: 1:0 — Гордейчук (51).


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