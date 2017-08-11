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Саудовская Аравия резко сокращает нефтедобычу

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  • 11.08.2017, 21:15
Фото с сайта kazanfirst.ru

Аравийцы уведомили о сокращении нефтедобычи государства-члены ОПЕК.

Саудовская Аравия уведомила государства-члены ОПЕК о снижении объемов добычи нефти в июле до 10,01 млн б/с в сутки с 10,07 млн б/с, имевшего место в июне, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на источники в картеле.

CNBC отмечает, что эти данные отсутствуют в опубликованном в четверг первоначальном варианте доклада ОПЕК, передает 24news.com.

Таким образом, отмечает телеканал, Саудовская Аравия перевыполняет свои обязательства по снижению добычи нефти до 10,058 млн б/с в рамках договоренностей ОПЕК+ по ребалансировке рынка.


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