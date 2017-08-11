Над Марсом сняли редкое атмосферное явление 11.08.2017, 21:44

Необычное атмосферное явление снял марсоход Curiosity.

Марсоход Curiosity снял довольно редкое атмосферное явление на Красной планете — перистые облака, пишет lenta.ru. Всего было сделано 16 снимков, которые позже были объединены в динамичные картинки.

Перистые облака состоят из кристаллов водяного льда, которые образуются в холодных слоях атмосферы в результате конденсации молекул воды на пылевых зернах — маленьких частицах вещества, взвешенных в газовой оболочке. У марсохода не было возможности установить высоту облаков, однако на Земле они образуются довольно высоко: в 6−12 километрах над поверхностью.

Сейчас подобные атмосферные образования формируются на Марсе очень редко. Однако несколько миллиардов лет назад климат на Красной планете был достаточно теплым, чтобы на поверхности присутствовало большое количество жидкой воды.

По мнению исследователей из института Карла Сагана, на Марсе существовали подходящие условия, чтобы перистые облака «жили» в четыре-пять раз дольше, чем на Земле.