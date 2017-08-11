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Несколько районов Швейцарии замело снегом

  • 11.08.2017, 22:03
Фото: collections.yandex.ru

Сильная жара в Альпийской республике сменилась снежной погодой.

На юге Швейцарии утром 11 августа выпал снег, пишет The Local.

На курортах Церматт и Аролла образовался сплошной снеговой покров.

До этого в регионе стояла сильная жара. 9 августа на большей территории Швейцарии начались сильные дожди, которые в предгорьях Альп сменились снежным штормом.

Снег выпал на высоте менее 2000 м, что нехарактерно для летних месяцев, отмечает в Twitter Matterhorn Diamonds.


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