Несколько районов Швейцарии замело снегом
- 11.08.2017, 22:03
Сильная жара в Альпийской республике сменилась снежной погодой.
На юге Швейцарии утром 11 августа выпал снег, пишет The Local.
На курортах Церматт и Аролла образовался сплошной снеговой покров.
До этого в регионе стояла сильная жара. 9 августа на большей территории Швейцарии начались сильные дожди, которые в предгорьях Альп сменились снежным штормом.
Снег выпал на высоте менее 2000 м, что нехарактерно для летних месяцев, отмечает в Twitter Matterhorn Diamonds.