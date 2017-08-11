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Талай вышла в финал в беге на 100 м с барьерами на ЧМ в Лондоне

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  • 11.08.2017, 22:06
Алина Талай

Финальный забег состоится 12 августа.

Белоруска Алина Талай вышла в финал дистанции 100 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, передает tut.by.

С лучшим личным временем сезона 12,85 секунды Алина Талай заняла 2-е место в своем полуфинальном забеге, уступив лишь американке Кристине Мэннинг (12,71).

20-летняя белоруска Эльвира Герман с результатом 13,16 секунды заняла 6-е место в этом же полуфинальном забеге и итоговое 19-е место на чемпионате мира.

В финал автоматически выходят по 2 лучшие бегуньи каждого из 3 полуфинальных забегов, еще 2 добираются по лучшему времени среди тех, кто не попал в дуэт сильнейших в своих забегах.

Алина Талай прошла в финал с общим 7-м временем (12,85), впереди Салли Пирсон (Австралия) — 12,53, Доун Харпер-Нельсон (США) — 12,63, Памела Дуткевич (Германия) — 12,71, Ниа Али (США) — 12,79, Надин Виссер (Голландия) — 12,83. А замкнула восьмерку финалисток Кендра Харрисон (США) — 12,86.

Финальный забег ЧМ-2017 на 100 м с барьерами у женщин состоится 12 августа.

Напомним, что на ЧМ-2015 в Пекине Алина Талай завоевала бронзовую награду.

Вечером 11 августа на ЧМ в Лондоне состоится также финал в метании молота у мужчин, куда пробился белорус Павел Борейша.


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