Белорусский программист победил на Google Code Jam 11.08.2017, 22:35

Геннадий Короткевич уже четвертый год подряд побеждает в престижном конкурсе спортивного программирования.

Белорусский программист Геннадий Короткевич вновь занял первое место на соревнованиях Google Code Jam, повторив прошлогодний успех. В этом году конкурс спортивного программирования проходил в Ирландии, в дублинском офисе компании, передает tut.by.

Короткевич набрал 120 очков. Его два ближайших соперника отстали от белоруса на 10 очков. Всего в конкурсе участвовали 26 программистов.

Напомним, победитель Google Code Jam автоматически попадает в финал следующего турнира, а также получает возможность трудоустройства в компанию и 15 тысяч долларов призовых.

Геннадий Короткевич окончил школу в Гомеле, а в 2012 году стал студентом Университета информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге. Раньше он уже был известен как победитель множества соревнований по спортивному программированию: он может похвастаться первыми местами на VK Cup, Russian Code Cup, TopCoder Open, Яндекс. Алгоритм, Facebook Hacker Cup и многих других конкурсах.

В конкурсе спортивного программирования Google Code Jam Короткевич побеждает уже четвертый год подряд.