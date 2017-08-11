закрыть
12 августа 2017, суббота, 0:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

59 кандидатов

2
  • Вячеслав Половинко, «Новая газета»
  • 11.08.2017, 22:31

Выборы президента Кыргызстана как самый захватывающий политический сериал Центральной Азии.

В Кыргызстане завершилась регистрация желающих баллотироваться в президенты страны — выборы назначены на 15 октября. Конкурс оказался 59 человек на место: в ЦИК подали документы 11 человек, выдвинутых от партий, а самостоятельных кандидатов оказалось в четыре раза больше. Разумеется, многих из них отсеют еще до начала официальной избирательной кампании: первый кандидат — председатель ООО «Шматрица» Руслан Джунусов — завалил экзамен по киргизскому языку. Кроме того, у 11 из 59 кандидатов есть судимость (у двоих — даже две судимости). Глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции слегка изумленно говорила о необходимости «моральных регуляторов» для тех людей, кто с судимостью пошел с документами в комиссию. Хотя по закону человек с погашенной судимостью может стать президентом, претендентов со статьями «Покушение на насильственный захват власти» и «Хулиганство» вряд ли рискнут допускать до финальной схватки.

А это будет именно схватка: в Кыргызстане даже приблизительно сейчас никто не представляет, кто сменит Алмазбека Атамбаева на его посту. С той или иной степенью вероятности шансы на победу есть у пятерых кандидатов. Это нынешний премьер-министр и ставленник Атамбаева Сооронбай Жээнбеков; лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов (бывший премьер); лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев (еще один бывший премьер); глава партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев и — в меньшей степени — бывший спикер парламента, выдвиженец от партии «Ата-Журт» Ахматбек Келдибеков. Все пятеро, если можно так выразиться, благословлены нынешней властью и в принципе ее устраивают.

Мог быть и шестой фаворит — лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев. Но он находится под стражей в СИЗО местного Комитета нацбезопасности по обвинению во взяточничестве еще с февраля. Это не помешало ЦИК зарегистрировать его кандидатом, однако эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов очень сомневается, что Текебаева допустят до выборов. Текебаев — главный оппозиционный противник действующей власти в парламенте, он известен тем, что незадолго до ареста утверждал, что в упавшем 16 января этого года на дачные массивы «Боинге» (погибло 39 человек, из них 35 — люди на земле) был некий контрабандный груз для страны.

Впрочем, даже без висящего дамокловым мечом над головой дела Текебаев, будучи оппозиционером, не сильно вписывается в планы нынешнего президента сохранить контроль над страной. Поэтому кандидат, который станет главной «лошадкой» Атамбаева, должен быть обязательно ему лоялен. Да и проблемных вопросов для нового руководителя будет много. «Нужно проводить инвентаризацию всех финансово-промышленных ресурсов, — говорит Аркадий Дубнов. — В стране ведь очень немного источников пополнения казны — в основном это золотые рудники. Нужно проводить заявленные реформы в жизнь».

Но главная проблема для нового президента, говорит политолог, — остановить ползущую с юга угрозу исламизма. Атамбаев в последние пару лет особенно активно боролся с внешними атрибутами исламизма в стране. В ответ исламизация еще решительнее входит в обиход страны: в прошлом году на территории посольства Китая совершил теракт смертник, а на юге страны настроения сложно описать другим словом, кроме как «ваххабитские». В этом смысле, уточняет Дубнов, нынешний премьер Жээнбеков может считаться менее благонадежным: он сам с юга, и именно при его премьерстве даже в правительственных офисах проводятся едва ли не регулярные «намазы».

Впрочем, тот же Жээнбеков вместе с другими кандидатами из первой пятерки — вполне подходящий вариант для Москвы. Пока, правда, Кремль не дал никаких сигналов тому, кто ему приглянулся больше других. В феврале в Бишкек приезжал Владимир Путин. Потом в Кыргызстане были еще Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, но с их визита запомнился лишь зажигательный танец спикера Совета Федерации на берегу Иссык-Куля. Про выборы и фаворитов — ни слова.

Впрочем, международный эксперт в области политологии Дэвид Льюис в интервью радио «Азаттык» заявил, что для Москвы сейчас подходит большинство кандидатов, поэтому курс Кыргызстана на интеграцию с Россией во внешней политике особо не изменится в ближайшее время. Другое дело, что «роль России по сравнению с предыдущими выборами будет минимальной», считает Льюис, поскольку этот вопрос для страны сейчас не является приоритетным.

Вячеслав Половинко, «Новая газета»


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что