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Трамп хочет ввести новые санкции против Северной Кореи

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  • 12.08.2017, 8:11
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Дональд Трамп

Президент США сказал, что новые санкции против КНДР "настолько сильные, насколько могут быть"..

Президент США Дональд Трамп рассматривает новые экономические санкции против Северной Кореи. Об этом сообщает Politico.  

По словам Трампа, новые санкции будут "на очень, очень высоком уровне".   

"Можете сказать, что они настолько сильные, насколько могут быть", - сказал президент США.

В конце июля в администрации президента США сообщили, что обсуждают возможное введение санкций против Китая за якобы бездействие в ситуации с конфликтом на Корейском полуострове. 

2 августа Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против РФ, а также против Ирана и КНДР.  

10 августа Европейский Союз ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций, в том числе государственного внешнеторгового банка КНДР, а 5 августа Совет безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи из-за развития ее ракетной программы.


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