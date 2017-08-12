«Добрая хрюшка» заболела чумой. Эпидемия вернулась? 6 12.08.2017, 8:57

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Вокруг свинокомплекса возле деревни Зеленые Луки на Гомельщине происходит что-то неладное.

Во вторник неподалеку от животноводческого объекта неизвестный облил химическим веществом журналиста «Белсата» Константина Жуковского, который пытался проверить информацию об эпидемии чумы свиней.

Журналисты попытались повторно посетить ферму «Добрая хрюшка»

Как оказалось, милицейский кордон заблокировал уже не только, как в прошлый раз, главную дорогу, ведущую на объект. Комплекс буквально оцеплен милицией. Сотрудники МВД дежурят даже в лесу. Никаких предупреждающих знаков нет.

Никакой информации получить не удалось, поэтому журналисты были вынуждены обратиться за помощью к местным жителям. Подозрения, что «Хорошая хрюшка» может быть уже не такая хорошая, подтвердили в деревнях Зеленые Луки и Островы.

«С меня взяли расписку, что я не держу свиней».

«У меня здесь кролики, а мне сказали, что нежелательно чтобы они были», — свидетельствуют местные жители.

На ферме происходят что-то подозрительное

«В 10 часов вечера постоянно визжали свиньи. Я говорю соседке: может кто-то ворует? Утром было то же самое».

«Я видел, что туда и милиция ездила и пожарная. А что там случилось?», - отреагировали на журналистов «Белсата» здешние сельчане.

Этим вопросом обеспокоены жители окрестных деревень. В местном сельском исполнительном комитете вопросов о чуме свиней избегают. Глава сельисполкома Татьяна Песня объясняют, что возня вокруг объекта может быть связана с тем, что «там буферная зона, там свои правила».

Свиноферму уже посещала чума свиней

Местные жители утверждают, что здесь зарезали около 7000 животных.

«Мы видели густой дым. Два дня курили. Ночь и день. Свиней было много. Говорили, что свиноматки попадали», — рассказала местная жительница Валентина Степанова.

Как и обычно, ситуация вокруг опасной эпидемии носит статус государственной тайны.

Ситуация у соседей Беларуси также неблагоприятная

На днях в Литве в Шальчининкайском районе, то есть на самой границе с Беларусью, обнаружили 6 очагов африканской чумы свиней. Белорусская сторона с комментариями не спешит.

Впервые наличие опасной эпидемии в Беларуси официально признали в 2013-ом году. До этого власти Беларуси пытались скрыть случаи болезни. Общественность узнала о них благодаря работе независимых СМИ.