закрыть
12 августа 2017, Saturday, 10:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы победили поляков в Евролиге по пляжному футболу

  • 12.08.2017, 9:08
Фото: yauheniol.livejournal.com

В первом матче мини-турнира белорусы разгромили соперников из Польши со счетом 6:0.

Сборная Беларуси по пляжному футболу успешно стартовала на этапе Евролиги в венгерском Шиофоке, сообщает БелТА.

В первом матче мини-турнира белорусы разгромили соперников из Польши со счетом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).

Лидером белорусской команды вновь был ее капитан Игорь Бриштель, который оформил хет-трик, еще по голу записали в свой актив Иван Константинов, Вадим Бокач и Денис Самсонов.

Завтра белорусы встретятся с командой Азербайджана (прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5» в 16.40), которая сегодня проведет матч с португальцами.

Сейчас у сборной Беларуси 9 очков, и она практически обеспечила себе выход в число 8 участников суперфинала, который пройдет с 14 по 17 сентября в итальянской Террачине.


Мнение

Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что