Экономист рассказал, какими будут последствия новых санкций США против России 12.08.2017, 9:11

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Прямым следствием будет деградация финансовых возможностей российских компаний.

Об этом пишет на сайте Московского центра Карнеги экономист, преподаватель МГУ и НИУ ВШЭ Антон Табах.

По его мнению, возможности для обхода санкций сохранятся, но будут очень дорого стоить, причем этот эффект продлится много лет. Автор не исключает, что именно это и было целью авторов закона о санкциях.

"Краткосрочные последствия, скорее всего, будут малозаметными. Закон предписывает не конкретные меры, а скорее направления, по которым американский Минфин (исторически наиболее жесткое по отношению к России ведомство) будет предоставлять свои предложения и доклады Конгрессу. В закон встроен механизм, обеспечивающий обязательность исполнения этих требований вне зависимости от позиции президента", - уверен Табах.

Также он уверен, что арест российских вложений в госдолг США наименее вероятен.

"Ограничения на операции на рынке еврооблигаций также маловероятны — стабильность рынка тут тоже важнее политики. Показательным здесь можно считать недавнее решение Лондонского суда, постановившего, что Украина обязана выплатить России $3 млрд долга по евробондам, который был предоставлен Януковичу в последние месяцы правления. Несмотря на резко негативное отношение Запада к российской политике в отношении Украины, вердикт все равно оказался в пользу Москвы, потому что дефолты на рынке суверенного долга поощрять нельзя", - пишет экономист.

Табах уверен, что теперь американский Минфин будет неспешно разрабатывать меры, которые будут применены в случае необходимости.

"На отрезке в несколько лет даже при отсутствии прямых запретов финансовая жизнь российских компаний станет значительно более сложной. Отделы контроля над рисками международных банков не будут подвергать себя опасности американских штрафов, которые могут быть разорительными. А значит, даже мелкие сделки будут медленнее или дороже. Использование посредников или дополнительных «прокладок» за последние десятилетия стало сложнее и приведет к удорожанию стоимости долга и уменьшению его объемов. Причем это будет относиться не только к российским госкомпаниям, но и к частным корпорациям, хоть как-то связанным с Россией", - пишет он.

По мнению Табаха, обход санкций по энергетическим проектам будет возможен, но потребует высоких издержек и сложного структурирования, чтобы не подставиться под санкции и не подставить инвесторов.

"В долгосрочной перспективе основная проблема с новым санкционным пакетом состоит в том, что он резко увеличивает неопределенность, не формализуя конкретные меры, и гарантирует, что риск расширения санкций теперь сохранится очень надолго (если закон по внутренним американским причинам не отменит Верховный суд). А для финансистов самое страшное — неопределенность, которую невозможно оценить, и риск, не выражаемый в деньгах", - пояснил эксперт.

Экономист утверждает, что прямым следствием будет деградация финансовых возможностей для российских компаний, все большая местечковость финансового рынка — с дорогой инфраструктурой и высокими процентными ставками, необходимыми при таком раскладе для поддержания притока капитала, болезненными для промышленности и населения.

"Надо сказать, что бизнес явно принимает меры по защите себя и от американских, и от российских рисков в рамках деофшоризации. Крупные покупки российскими холдингами активов за рубежом даже по очень высоким ценам, произошедшие в последний год, могут иметь одной из целей возможность привлечения финансирования внутри холдингов (что легче в рамках санкционного режима) и смену прописки на не попадающую под санкции. Однако новый американский закон структурирован так, что и это может не спасти", - подытожил он.