Новосибирский врач стал «киборгом» 12.08.2017, 9:25

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Александр Волчек

Фото: Влад КОМЯКОВ

Медик вшил себе шесть чипов и теперь он открывает двери одним касанием пальца.

Сюжет - как у голливудских фильмов про фантастическое будущее. Новосибирский врач Александр Волчек вшил себе шесть чипов... А зачем? И какая практическая польза от этих штучек, которые сродни занозе в теле?

Разговаривали журналисты kp.ru с доктором на улице, недалеко от того места, где трудится врач. Место работы мужчина попросил не называть, объяснил свою конспирацию просто: надоели уже все с назойливыми вопросами о слежке из космоса и ни много ни мало - теориях заговора. Условия мы, конечно же, выполняем... Доктор, кстати, на киборга вовсе не похож. Невысокий, чуть полноватый, с открытым лицом.

- Некорректно говорить - вживил, - начинает быстро говорить Александр Волчек. - Вживление - это соединение живого с неживым. А мои шесть чипов просто сидят внутри, под кожей, и все. Если нужно вытащить один из них, то я просто делаю надрез в несколько миллиметров скальпелем, и чип сам легко выпадает. Он не врастает в организм.

Александр Волчек показывает чип: - Если не сжимать, то чип не видно. Это место не болит и не доставляет никакого дискомфорта

Фото: Влад КОМЯКОВ

То, что его можно вытащить, уже радует.

- Технология используется очень давно. Почти каждое зарегистрированное животное, которое имеет ветеринарный паспорт, имеет и такой чип. Вы же не удивляетесь этому? - приводит пример собеседник.

Врач вытянул левую руку и зажал двумя пальцами кожу чуть выше кисти.

- Если не сжимать, то чип не видно. Это место не болит и не доставляет никакого дискомфорта. Я узнал об этой технологии в 2007 году из статей из сектантских журналов. Там было написано, что грядет конец света, и чипирование - один из его признаков. Раз так, то еще больше захотелось узнать об этом, - вспоминает Александр Волчек. - Нашел фотографии чипов, разузнал, как это работает. Я сразу понял, что это абсолютно безопасно, и просто держал эту идею в голове до того момента, когда появились более-менее приемлемые размеры чипов.

В итоге у врача сейчас - шесть чипов. Именно столько ему нужно для повседневной жизни. Самый первый чип, который поставил себе врач, хранил и до сих пор хранит информацию горнолыжного курорта, чтобы получать доступ на подъемники. Горными лыжами увлекаются дочки экспериментатора. Сам специалист риск такой не любит, отшучивается, что кто-нибудь оттуда же должен вернуться живым. Еще три чипа открывают различные двери: на работе, на парковке, домофон… Остальные два хранят информацию: на них лежат визитка и все пароли.

Если не сжимать, то чип не видно

Фото: Влад КОМЯКОВ

ПАРОЛИ БОЛЬШЕ НЕ ЗАПОМИНАЮ

- Когда потеряешь четыре карточки контроля доступа на работе, где это используется на всех этажах и кабинетах, то перейдешь на что угодно, - смеется доктор. - Потом просто понимаешь: зачем тебе брелок, если ты можешь просто махнуть рукой? Тем более поставить чип очень легко - просто делается прокол шприцем, в который этот «прибор» заранее помещен производителем.

Иголка этого шприца меня, если честно, напугала, но Александр Викторович заверил, что это не больно, однако без медицинских знаний такую вещь делать нельзя. Хотя, прежде чем решиться на подобный укол, нужно же добыть этот шприц.

- Где беру шприцы с чипами - военная тайна, - смеется врач. - Я очень долго искал поставщика, инспектировал заводы, проверял качество. От трех производителей пришлось отказаться, четвертый пошел на мои условия. Опять же повторяю: технологии 10 лет, ее производство уже давно отработано.

Специалист обмолвился только, что везут чипы из Китая и Филиппин.

- Чисто внешне - это маленький кусочек стекла, внутри же достаточно серьезная электроника, - Александр Волчек достал из шприца чип и дал мне его поразглядывать. - Там стоит микросхема и система ее питания: катушечка и ферритовый сердечник. Если бы я не знал, как это вытащить, никогда бы не стал ставить. Для здоровья он абсолютно безопасен. Чип не магнитится, МРТ спокойно можно делать. Мы сами лично на себе проверяли.

Родственники, по словам врача, отреагировали бурно, но лаконично.

- «Клево!» - как-то так сказали, - вспоминает Александр Викторович. - Некоторые из родных себе тоже поставили. И никаких сенсаций. Живут и больше не таскают связки с ключами.

Как объяснил врач, когда именно программировать чип - разницы нет.

- Для этого не нужна специальная программа. Можно обойтись киоском «Все для домофона» с дяденькой, который за 50 рублей перепишет вам ключ от домофона в руку, - рассказывает специалист.