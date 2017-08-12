В Гродно добивают легендарные «Белые Росы» 12.08.2017, 10:01

1,759

Фото: belsat.eu

Деревню Девятовка, которая стала киноплощадкой для советской ленты «Белые росы» окончательно сносят.

Давнишнюю деревню Девятовка, которая со временем вросла в спальный район города, передав ему свое название, сносят. Несмотря на то, что разговоры о сносе идут уже тридцать лет, последний гвоздь должны вбить в ближайшее время, передает «Белсат».

На сегодня от деревни остался один каменный дом, разделенный на две семьи, да пара домиков по другую сторону от улицы Курчатова, которая разрезала бывшую деревню в 2013 году. Тогда, четыре года назад, было снесено одиннадцать зданий вместе с приусадебными постройками и садами, в этом году — еще пять.

Бывшим владельцевам домиков с садами дают квартиры в многоэтажках на улицах Лидской и Татарской. При этом, далеко не все довольны таким обменами. В отличие от некоторых старых зданий в центре города, здесь люди держали сильное хозяйство, досматривали дома и территорию, которая к ней прилегает.

Фото: belsat.eu

«Обещали квартиры, а после провели переоценку»

Фото: belsat.eu

«Предупредили о сносе года два назад, — рассказывает Ричард, житель одного из каменных домов. — Обещали квартиры. Сначала сделали одну оценку, после — переоценку, мол, цены на недвижимость упали. Мы получили деньги, приобрели квартиру. Сегодня ходили смотреть квартиру, но как получается? Наш дом якобы сносят, но в газетах пишут, что остается. Непонятно».

Согласно cобеседнику, остальные жители дома, который рассчитан на несколько семей, еще ничего не получили, хотя в государственных СМИ пишут, что домики давно снесли и все уже имеют на руках свою компенсацию.

Фото: belsat.eu

«Ждем, соберем ли урожай, или не соберем? – пожимает плечами Ричард. — Cнесут или нет — непонятно. Это когда-то был родительский деревянный дом, один общий. Теперь с одной стороны коттедж и наш каменный дом связан с ним. Так что — коттедж оставят, а наш обрежут?»

Фото: belsat.eu

«Мы жили надеждой»

Бороться за свое жилье и писать чиновникам жители не хотят. Мол, какой смысл стучаться в чиновничьи кабинеты, когда речь о сносе идет уже 30 лет и на бумаге все давно решено.

«Мы жили надеждой — Лукашенко приказал не сносить добротные дома! — продолжает житель. — Мы даже думали, пусть наш участок, 35 соток, обрежут, но сам дом останется. Когда раньше еще к города отнесли, то оказалось, что 15 своих соток имеем, остальное — в аренду. Да хоть так. Не знаю, чем это все закончится».

Фото: belsat.eu

Под снос попадет и минирынок, которым пользовались жители Девятовки. Сегодня здесь еще торгуют фруктами и овощами, но в перспективе на этом месте должен появиться супермаркет или торговый центр.

Колода, на которую Мишка Кисель клал голову

Стоит вспомнить, что фильм «Белые росы» 1983 года, который и прославил деревню на весь бывший Союз, как раз и касался сноса деревенских домов и переселения героев в панельные многоэтажки.

Сегодня о ленте напоминает лишь символический колодец да колода, на которую Мишка Кисель клал голову, когда Федос угрожал ему топором.

Рядом с «кинематографическим уголком» растет старая груша, на которой как раз сейчас висят спелые, сочные плоды. Маловероятно, к сожалению, что и этот реликт прошлого доживет до следующего года.