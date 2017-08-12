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Роман Безсмертный: Войска РФ, которые зайдут в Беларусь, больше ее не покинут

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  • 12.08.2017, 10:06
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Роман Безсмертный

Бояться размещения российских систем противовоздушной обороны на белорусской границе нужно прежде всего Беларуси.

Президент РФ Владимир Путин не зря обратился к Госдуме РФ с просьбой разрешить установку российских систем противовоздушной обороны на границах Беларуси перед учениями "Запад-2017".

Об этом в эфире канала "112 Украина" сказал экс-представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

По его словам, расположение комплексов ПВО предполагает наличие охраны, систем обслуживания, систем коммуникации, инфраструктурного и системного обеспечения.

"А это значит, что те войска, которые зайдут на территорию Беларуси, – они фактически больше не покинут ее территорию. Это было легко прогнозировать и раньше... Бояться прежде всего нужно Беларуси. Это очередной шаг, говорящий, что тестирование белорусской государственности было, есть и будет под вопросом... Даже тот факт, что президент РФ обращается не к общему парламенту (а есть парламент совместный союзного государства РФ и Беларуси), а к Госдуме, свидетельствует, кто в этом доме хозяин", – сказал Безсмертный.

Путин 10 августа внес в Государственную думу проект федерального закона №245943-7 об использовании ПВО на границах Беларуси. 

19 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Беларусью о создании на ее территории российской авиабазы. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель данного военного объекта – "охрана воздушной границы союзного государства" Беларуси и России.

В феврале 2017 года военный журналист Александр Гольц в комментарии "Медузе" сообщил, что на территории Беларуси "есть два российских военных объекта: это система раннего предупреждения о ракетном нападении и система дальней связи, которая обеспечивает российские подводные лодки".

С 14-го по 20 сентября в Беларуси пройдут российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Военнослужащие РФ начали прибывать в страну 24 июля.

Свое беспокойство по поводу их проведения уже выразили страны Европейского союза, НАТО и Украина.

В августе международное разведывательное сообщество InformNapalm зафиксировало масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы. Эксперты предупредили, что учения могут стать этапом "оккупации и втягивания Беларуси в вооруженный конфликт".


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