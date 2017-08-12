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«Польша по зарплатам сильно оторвалась от Беларуси»

  • 12.08.2017, 10:33
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Фото: onliner.by

Как белорусы работают в соседней Польше.

Дмитрию 33 года, и он обычный белорус. В том плане, что не айтишник и не ютубер. В наших краях крутился так, как вращается вся страна, чтобы заработать денег и обеспечить нормальную жизнь семье. Работал в компьютерном клубе и в «Макдональдсе», фрезеровщиком на МТЗ, продавал масла, красил машины, вкалывал торговым представителем, получал высшие образования, высота которых на широтах Минского моря не всегда имеет значение. А когда скорость вращения приблизилась к скорости света, рискнул и все поменял. Onliner.by завершает «Балтийский цикл» монологом белорусского HR-менеджера в польском кадровом агентстве. О рынке труда, зарплатах и менталитете — в этом материале.

Дмитрий живет в аккуратной четырехэтажке в пригороде Гданьска. Деревня деревней: коты и тишина. Пузатый мужик с маленькой собачкой вышел на газон. Небо, солнце, супермаркет, кафешка — и мы в ней за кружкой сомнительного польского капучино говорим о том, когда ждать, а когда действовать. Бывший минчанин в Польше недавно, признает, что радужная пелена еще на глазах, ведь все по-новому и наконец начало получаться.

Первый контраст

— Я много чего искал, — начинает разговор Дмитрий. — Вот кажется: что за работа такая дурацкая — специалист по продажам? А мне нравилось, и получалось хорошо. Но в Беларуси волнами идут кризисы. Что мне вам говорить! Первый, второй, девятый… Продавал масла-антифризы. Приходишь к клиенту с техническими картами, документацией, кучей всего, а он в ответ: «Парень, мне по барабану, давай зеленый и подешевле».

Так в Беларуси во всем. Это и был мой первый контраст. Поляки, насколько я понял, уже вышли из этой стадии тотальной экономии, которая не дает развиваться. Ну или активно из нее выходят.

Пример в тему из последнего. Будущий, возможно, контракт. Человеку нужны столяры. И он на первом собеседовании с нами говорит: «Готов заплатить в два раза больше за самостоятельного и полноценного профессионала». То есть ему не нужен человек за копейки и ниже рынка, ему нужен сотрудник, который способен влюбиться в свою работу.

Торговый представитель, язык, переезд

— Как я вообще здесь оказался? Последние лет семь работал торговым представителем, — продолжает Дима. — Есть жена и ребенок. Недвижимость в собственности отсутствует. Экономика в стране сами видите какая. Потом последняя пенсионная реформа. Понял наконец, что ничем не рискую. Можно начинать с нуля и в других местах.

Раньше красил машины, начал искать такие варианты в Германии. Все было каким-то мутным. У меня есть бэгэушный диплом менеджера по управлению персоналом, жена говорит: почему не попробовать применить его в Польше? Нашел вакансию, отправил резюме. Перезвонили. «Пробуй, парень, все в твоих руках».

Язык немного знал. Начал активно учить по фильмам с русскими субтитрами и хорошо прокачался. Есть сайт realpolish.pl — здорово помогает. Да, было стеснение, когда начинал говорить сам. Но поляки уважают тех, кто хотя бы пытается. Над вами не будут смеяться. Скорее, помогут и укажут на ошибки.

И вот я работаю в крупном кадровом агентстве. Учился в Познани. Потом в Варшаве полгода вникал. Теперь отправили самостоятельно работать в Гданьск. Хорошее место, нет текучки кадров, предоставили машину и квартиру.

Важно: у нас не контора «из-за угла», продающая телефоны и мейлы работодателей, где (если очень повезет) можно найти работу. Таких хватает, и часто там работают проходимцы. Мы занимаемся полным обслуживанием процесса трудоустройства. Есть поляк, которому нужны люди (в первую очередь иностранцы), но который не готов заморачиваться с оформлением. Есть работники. Мы — связующее звено, которое делает все документы, платит за работника налоги, отвечает за его быт и решает прочие проблемы. Компания сфокусирована в основном на Украину и немного на Беларусь.

«Обещают деньги в конверте и оставляют в дураках»

Рабсила из постсоветских республик перетекает в Польшу активно. Рекрутеры ищут людей через социальные сети, срабатывает сарафанное радио. Для украинцев открывают кол-центры с бесплатными номерами. Есть куча историй, когда людей кидают на деньги.

— Я никому не буду советовать связываться с конторами, которые обещают на словах «решать все проблемы с документами», — говорит Дмитрий. — И теми, кто платит по-черному. Не секрет, что в Польше это все еще очень развито. В итоге часто случается так, что никаких денег приехавшие не получают, их правовой статус сомнительный — никакой правды они не добьются. Если решили рискнуть, то не стоит лениться, обязательно «погуглите» тех, с кем планируете связываться. Есть много разных сайтов с черными списками фирм. Мое и другие крупные агентства работают исключительно официально с полным пакетом бумаг.

Юридически все выглядит так. В первую очередь нужно получить рабочую визу. Для этого работодатель присылает на ваше имя приглашение, с которым вы идете в посольство. Опыт работы с Украиной показал, что очень много людей, бесплатно получивших приглашение, этого не ценят. Приезжают и ищут другую работу. А бывает, что обижаются и на агентство. Ведь пока документы в работе, вакансия, на которую приглашали, может и закрыться. Предлагаем другие варианты на выбор, но люди же думают, что их кинули. В общем, приглашения на потоке мы делать перестали.

Немного цифр: сколько сейчас платят в Польше

Данные польских СМИ: в регионе, в котором расположен Гданьск, средняя зарплата пробила $900 чистыми и движется к $1000 (здесь и далее — все цифры после уплаты налогов). В топе, разумеется, IT-сектор с $1800 в месяц (топ-менеджеры могут рассчитывать на $4200, менеджеры среднего звена — на $2500), а также «узкие» врачи и стоматологи (около $1700). Медсестры зарабатывают около $700, учителя — $600—800, кассиры в магазинах — $560. Это если верить туманным данным о средней температуре по больнице.

Цифры по рабочим вакансиям на госсайте oferty.praca.gov.pl не такие веселые: уборщик офиса в Гданьске — $408, водитель — столько же, электрик — $505. И на контрасте — программист — от $1600 до $4000. На эту работу нужен человек с «трехлетним опытом работы, знанием веб-технологий и языков программирования, свободным русским и английским».

Есть предложения для каменщиков на уровне $800 чистыми, но не то чтобы их навалом. Многие фирмы делают пометки: «Условия оплаты труда будут зависеть от позиции, эффективности и готовности соответствующего сотрудника». Это значит, что со старта могут дать меньше, а потом поднять. А может, и уволить: тут не церемонятся.

«Приезжают с $50 в кармане — полная безнадега, в глазах тоска»

Дмитрий скован договорными обязательствами: разглашать зарплатные цифры по своим контрактам не может. В его зоне ответственности и работники с низкой квалификацией, и «нишевые» спецы.

— Постоянно нужны люди на уборку мусора. В Польше уборкой занимаются частные организации, которые заключают договоры с мэрией. Ездят машины, наши ребята стоят сзади, закидывают контейнеры, расставляют их после уборки. Ничего сложного, отработал восемь часов, идешь в бесплатный хостел отдыхать. Бывают переработки.

Польша по зарплатам сильно оторвалась от Беларуси. По крайней мере некоторые воеводства. На отдельных позициях, не требующих особой квалификации, многие получают до $700 чистыми.

В Гданьске много верфей, заработки у сварщиков стартуют от 16 злотых в час (около $4,5) до 25 злотых ($7 — аргонная сварка). Это считается неплохой зарплатой. Если столяр-профессионал, вполне реально начинать разговор от 20 злотых в час чистыми ($5,6).

Не хватает швей. Здесь, кстати, всегда есть возможность перейти с почасовой ставки к оплате за объем выполненной работы. Знаю, одна белоруска на второй год работы перешла на контракт — получает на руки больше $1000.

По моим наблюдениям, ставки растут. В Варшаве люди способны зарабатывать по $1500. Заметьте, я говорю именно так: зарабатывать. Не получать. Они очень много вкалывают, это факт.

— Приехать в другую страну, чтобы убирать мусор — на такое идут от полной безнадеги? Поляков на мусоровоз уже не загнать?

— Поляки в Англии и Германии. За такие деньги, разумеется, работать не готовы. На польских форумах активно обсуждают, что вот много украинцев понаехало… Но ведь 20 лет назад так же говорили о поляках немцы и англичане.

Что касается безвыходных ситуаций — всякое бывает. Надо понимать, что люди приезжают из украинских регионов. С собой каких-нибудь $50, в глазах тоска. Моя работа — не просто оформлять бумажки, но и работать с людьми, отвечать за их комфорт. Кто-то пьет, кто-то чудачит. Хотя с алкоголем у поляков строго: сразу чемодан и вокзал.

В новостях регулярно говорят о том, что в стране рабочих рук не хватает. И не только потому, что «все уехали». Экономика развивается, открываются новые предприятия. Идут процессы укрупнения бизнесов. А у владельцев имеется понимание, что при развитии надо делать ставку на персонал.

Розовые очки и готовность рискнуть

Дмитрий никого не призывает переезжать. Но замечает: часто нам не хватает решительности.

— Большинство ездят на заработки в Россию. Для белорусов это гораздо привычнее. Мне нравится здесь. Да и Польша — более правовое государство, как мне кажется. Меньше шансов нарваться на шарлатанов.

Скажу так. Если вы решили что-то в жизни изменить, не стоит долго запрягать. С 2013-го я начал учить польский, но в вялом режиме, в результате потерял много времени. А когда приперло, нашел здесь работу за три месяца. Семья пока в Беларуси. Документы готовятся. Буду перевозить. Ребенку хочу дать образование и перспективу. Завел счет в банке, кладу туда понемногу.

Пока все устраивает. Знакомые шутят: мол, скоро твои розовые очки упадут и разобьются. Посмотрим. Пока же заметил, что меня наконец перестало «бомбить», когда читаю белорусские новости. Как будто это уже в какой-то другой реальности.

Я много повидал в жизни. Не думаю, что все пойдет просто. Тот же детский сад здесь стоит $150—200 в месяц. Жена — парикмахер, планирует работать на себя. Открыть свое дело элементарно — через интернет. Огромных денег не будет, но на достойные можно рассчитывать. Украинские, белорусские парикмахеры в Польше ценятся.

«У белорусов есть комплекс попитсот»

В Польше относятся к белорусам лучше, чем к украинцам. Так принято считать. Но есть нюансы.

— Как-то я услышал мнение: «Не хочется работать с белорусами, они избалованные и ленивые». Мне стало дико обидно, но потом я начал заниматься самокопанием и понял, что резон есть. Мы как привыкли размышлять? «Я хочу такую-то зарплату». Даже так: «Я хочу столько-то получать». Но не зарабатывать. А у поляков мозги уже немножко иначе повернуты. Плюс фактор цифр. Украинцы готовы вкалывать по-черному за $400, у наших порог $700. Понятно, что в Украине сложнее ситуация, и тем не менее.

Я тут много думал начет психологии. Не хочу быть банальным, но у белорусов есть комплекс «попитсот». Он мешает. Нас приучили, что можно сидеть курить, а тебе потом на карточку начислят обещанное. А вот тут немного иначе все устроено. Развиваешь навыки, прокачиваешься, вкалываешь, а если тебя вдруг не ценят и не улучшают условия, уходишь в другое место. Не буду говорить, конечно, что это стопроцентно и везде.

Еще, мне кажется, одна из главнейших наших проблем — в качестве и отношении к нему. Как в практическом, так и в философском смысле.

Где я только ни работал — и везде видел, что качества не хватает. Назначенным руководителям нет смысла давать качество, потому что их финансовый статус от этого не изменится. Конкретный пример: если у нас разрабатывают техпроцесс, то сразу же начинают думать, как снизить себестоимость. Взять сталь подешевле, обрабатывать фрезой на других оборотах и так далее. Уменьшить, снизить, сократить… В результате мы конкурируем не качеством, а ценой, и это опасный путь. Польша же в этом плане движется в сторону Германии, готова вкладывать в качество и за него платить.

Это заразная штука, скажу я вам! В Беларуси всегда сам чинил свою машину. А тут еду на СТО, мастер сразу предлагает нормальные запчасти, чтобы не вышли из строя через месяц, а я соглашаюсь. Зачем платить копейки за халтуру и потом мучиться? Может, в этом и есть тот самый ментальный секрет.


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