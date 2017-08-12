Обама возвращается в политику 12.08.2017, 10:36

Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама будет играть активную роль в деятельности Демократической партии.

Осенью бывший президент США Барак Обама вернется в политику, сообщает издание The Hill со ссылкой на источники.

В Демократической партии ожидают, что он сделает это с осторожностью. Один из помощников описывает возвращение Обамы как начало "изящного танца", цель которого в том, чтобы вернуться в политику, но не стать лицом партии.

Помощники экс-президента в ближайшие недели обсудят с ним его график на осень. Близкие к Обаме советники говорят, что, хотя он будет играть активную роль в "восстановлении" своей партии, большая часть его работы будет за кадром.

Издание пишет, что он, вероятно, возьмет на себя сбор средств для Демократической партии.

20 января Обама с семьей покинул Белый дом, а новый президент США Трамп официально вступил в должность.

По информации газеты The Washington Post, после сложения полномочий Обама отбыл на тихоокеанский остров Тетиароа, где планировал писать мемуары.

24 апреля Обама впервые после ухода с поста главы государства выступил перед публикой – встретился со студентами университета Чикаго. На встрече он заявил, что будет готовить лидеров нового поколения.

2 мая вице-президент США Джо Байден заявил, что он и Обама займутся агитационной кампанией Демократической партии.