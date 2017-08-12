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В Viber появилась долгожданная функция смены номера

  • 12.08.2017, 10:54

Очередное обновление мессенджера Viber принесло возможность смены номера без потери аккаунта и данных.

Теперь можно поменять номер, связанный с учётной записью и пользоваться программой дальше – все данных будут сохранены. При этом отмечается, что смену номера можно произвести только на основном устройстве – смартфоне или планшете с SIM-картой.

Смена номера телефона — простая и достаточно распространенная операция. В связи с этим мы хотим обеспечить максимально удобную, защищенную процедуру, которая в том числе сохранит переписки пользователей и их контент

Процедура смены номера проста – нужно установить в смартфон или планшет новую SIM-карту, после чего программа предложит пользователю изменить номер и, при необходимости, сохранить историю переписки в облачном хранилище. При подтверждении нужно будет ввести новый номер и подтвердить его, получив код в SMS.

Друзьям же и собеседникам приходит уведомление о том, что у пользователя сменился номер. При этом отметим, что такая процедура работает только в пределах одной платформы – перенести номер с Android на iOS или наоборот не получится.

Если же Viber используется на разных устройствах, то перед сменой номера нужно обновить программу на них до последней версии, иначе аккаунт на них будет деактивирован.


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