Как «женский» сервис белорусов привлек 5 миллионов долларов 7 12.08.2017, 11:07

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Фото: tut.by

Созданный белорусской командой сервис Flo собрал десятимиллионную аудиторию и уверенно закрепился на вершинах рейтингов.

Приложение, которое можно принять за простой женский «календарик», задействует технологии искусственного интеллекта и затрагивает множество областей здоровья. 42.tut.by побывал в офисе «Айдиономикс Диджитал», где разрабатывают это приложение.

Мобильное приложение Flo (iOS, Android) строит прогноз прогноз менструального цикла на основе данных о предыдущих циклах и симптомов, которые женщина отмечает в приложении. За несколько дней до менструации пользовательнице приходит уведомление о том, что скоро начнется новый цикл. Но это не всё.

— Flo — это полноценная платформа о женском здоровье, с персональными рекомендациями, точными прогнозами, и возможностью общаться с экспертами и другими пользователями анонимно внутри приложения, — рассказывают создатели сервиса.

Работа над Flo началась летом 2015 года. Идея принадлежала известному известному белорусскому IT-предпринимателю Юрию Гурскому, который раньше был связан с проектами Viaden Media, sport.com, MAPS.ME и Masquerade. Сейчас компанией управляет брат Юрия — Дмитрий Гурский. Он рассказывает, что все началось с анализа рынка.

Дмитрий Гурский

Фото: tut.by

— Юрий увидел, что этот сегмент уже тогда был большим — но при этом серьезных игроков в нем было существенно меньше, чем, скажем, в области приложений для фитнеса, — говорит Дмитрий. — Если отбросить поверхностные стереотипы вроде «мне, мужику, не пристало заниматься менструациями», то это был совершенно очевидный выбор.

Похожих продуктов было совсем немного — если говорить про качественные продукты. Было (и есть) море некачественных приложений, мы их называем «розовые календарики». Такое название потому, что их делали люди с весьма поверхностным представлением о женских вкусах, поэтому их иконки и интерфейс наполнены розовыми цветами, рюшами, котиками и трусиками.

Сейчас над Flo работает 30 человек, все они находятся в Минске. Возможно, в ближайшие месяцы проект будет расширяться. В команде есть не только разработчики, но также специалисты по контенту, медики и команда поддержки пользователей.

— Были случаи, когда мужчины-айтишники морщились, узнавая, чем мы занимаемся. Кто-то назвал нас «менструальная команда». Но нас это не смущает, мы знаем, что делаем важное дело.

10 миллионов пользователей каждый месяц

Количество пользователей сервиса сравнимо с населением целой страны — в этом месяце активная аудитория достигла 10 миллионов. Примерно треть аудитории сервиса живет в США и Канаде. В Беларуси у Flo более 70 тысяч активных пользователей. Приложение постоянно держится на вершинах рейтингов в своей категории во множестве стран.

— Только один продукт в теме имеет большую MAU (monthly active audience, активная аудитория в месяц), и то он существует с 2009 года. В США же нет приложения, у которого была бы большая активная аудитория, чем у Flo, — рассказывает Дмитрий. — Кроме того, мы постоянно находимся на лидерских позициях категории «Здоровье и фитнес» в США (3−5 место) — причем совершенно органически. В Беларуси мы стабильно занимаем первое место в этой категории. На данный момент приложение в топ-5 категории «Здоровье и фитнес» более чем в 80 странах.

Фото: tut.by

Цель проекта по размеру активной аудитории — сто миллионов активных пользователей, есть цели и по множеству других метрик — выручке, доле рынка и даже принесенной пользы.

— У Flo есть базовая основа — это period tracker (календарь менструаций). У женщин есть вполне понятные мотивы его использовать — например, не пропустить следующие месячные, но не только этот, — рассуждает Дмитрий. — При этом во Flo есть то, что мы называем health insights — приложение видит, что сейчас происходит с женщиной, и в фоновом режиме дает ей очень таргетированные советы.

Женщина не устанавливает приложение, чтобы получать эти советы (и, пока у нее нет больших проблем со здоровьем, у нее нет прямых мотивов такой информацией интересоваться). Но для ее долгосрочного благополучия они куда важнее, чем сиюминутные результаты, даваемые трекером

Так приложение делает пользовательниц более образованными.

— Когда повышается уровень осознанности, естественно, меняется поведение. Становятся более правильными решения, на достаточно длинной дистанции сумма этих толчков влияет на то, что она станет здоровее.

Главная составляющая проекта — это не period tracker, это те элементы, которые направлены на то чтобы сделать женщин более здоровыми. И когда у нас будет не 10 миллионов пользователей, а сто миллионов, я уверен, что влияние на сто миллионов — это уже польза.

Миллионные инвестиции и поддержка Натальи Водяновой

Сейчас проект развивается на деньги инвесторов. 11 августа стало известно, что Flo привлек еще 5 миллионов долларов инвестиций в ходе раунда серии «А» от международного венчурного фонда Flint Capital, который до этого уже вкладывал в проект совместно с фондом Haxus Venture.

Среди других инвесторов Наталья Водянова — супермодель, социальная активистка и многодетная мама. Она также присоединилась к Совету директоров.

Наталья Водянова

У команды свое видение планов на монетизацию.

— Все, что предлагается за деньги, должно приносить новую ценность пользователю, — говорит Дмитрий. — Хорошим примером могут быть платные ДНК-тесты для более глубокой персонализации советов внутри ленты. Само приложение всегда будет оставаться бесплатным. Мы также никогда не будем подключать рекламодателей, чтобы обеспечить максимальную защиту пользовательских данных.

«Есть более 150 подтвержденных симптомов ПМС»

Чтобы создать контентную часть, разработчики сервиса изучили множество литературы о женском здоровье. Данные они берут из авторитетных источников, контент проходит обязательную проверку врачами-гинекологами.

— Существует более 150 научно подтвержденных симптомов предменструального синдрома, — рассказывает Екатерина Турбина, глава контента и науки во Flo. — Они начинают проявлять себя примерно за неделю до месячных и достигают пика выраженности примерно за несколько дней до начала нового цикла.

Для каждой женщины этот набор симптомов индивидуален, но во Flo мы вынесли возможность отметить наиболее распространенные из них. Это изменение настроения, повышенный аппетит, различные боли (в груди, животе, спине, головные боли), изменение жирности кожи и появление прыщей, повышенная утомляемость, бессонница, проблемы с пищеварением.

Сейчас, по словам собеседников, в знаниях многих женщин есть пробелы.

— Даже по своим пользователям мы видим, что уровень образования в этой области очень низкий, — отмечает Дмитрий. — Женщины в целом понимают в своем здоровье очень мало. Причем это мы видим из статистики того, как они проходят опросы, тесты. Очень низкий уровень знаний. Тем более они ничего не знают о вопросах профилактики, превентивной медицине, о значении сигналов.

Фото: tut.by

Искусственный интеллект для сложных предсказаний

В приложении работает система искусственного интеллекта, которая решает одну из самых нетривиальных задач.

— Мы используем искусственный интеллект в данный момент, чтобы прогнозировать нерегулярные циклы, — делится Дмитрий. — Есть существенная проблема нерегулярных циклов — к ним неприменимы обычные статистические методы. Следующий цикл никак не вытекает из истории предыдущих. Они поэтому и нерегулярные — никакой корреляции вообще нет.

При этом каждый цикл связан с определенными гормональными изменениями и связанными с ними сигналами организма. Пик таких сигналов приходится на овуляцию. При этом вторая часть цикла после овуляции достаточно стабильна. Поэтому если по сигналу ты можешь выловить овуляцию, то можно сделать предсказание нерегулярного цикла.

Но сложность в том, что этих сигналов очень много и набор этих сигналов у каждой женщины индивидуален. Поэтому такая задача для обычных алгоритмов достаточно нетривиальная. Но нейросеть — искусственный интеллект — с этим справляется.

По нашим данным, точность прогнозов нерегулярных циклов повысилась на 60% после внедрения этого алгоритма (в случае женщин, которые вносят сигналы). Это означает снижение ошибки с почти 6 дней до почти 2 дней в случае нерегулярных циклов. Но это только начало использования искусственного интеллекта.

«Не бывает изменений в самочувствии просто так»

После анализа симптомов приложение может дать совет обратить внимание на свое состояние, сделать тест или посетить врача. При этом точных диагнозов оно не ставит — только дает рекомендации.

— Например, если у женщины наблюдается задержка в течение нескольких дней, а накануне она отметила незащищенный секс в фертильном окне, ей придет сообщение о том, что причиной задержки может быть беременность, и возможно ей стоит сделать тест, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, — говорит Екатерина.

Есть коварные болезни типа эндометриоза, который проявляет себя по циклу. Клетки эндометрия разрастаются, начинают себя продуцировать ближе к месячным. А после месячных они все исчезают, проблемы не становится. Женщина может ходить и думать, что причина в другом. И это может длиться годами.

Так будет выглядеть виртуальный ассистент, который сейчас проходит тестирование

У всех в голове есть мысль что если что-то болит, то это должно болеть четко, сильно, конкретно. Но ряд состояний начинается с таких малозаметных симптомов. Наше приложение учит обращать внимание на такие симптомы. Не бывает просто так каких-то изменений в самочувствии. Не оправдывайте это для себя какими-то внешними факторами, попытайтесь найти внутреннюю причину, следите за собой.

Тот же эндометриоз на ранней стадии можно гормонально как-то купировать, на поздней стадии поможет только хирургическое вмешательство. Зачем запускать проблему, если ее можно выявить на более ранней стадии?

«Задачей врача будет корректно поставить больного в аппарат»

Хотя Flo не заменяет врача, возможно, в будущем благодаря развитию технологий у медиков станет меньше работы.

— Уже сейчас искусственный интеллект справляется с задачей диагностирования лучше чем врач, когда есть объективный набор данных, — рассказывает Дмитрий. — Например, в радиологии — когда делают рентген, МРТ или УЗИ. И уже сейчас в США, которые быстро реагируют на эти тренды, очень сильно сокращен набор на специальность «радиология», потому что нет необходимости [в людях]. Потому что компьютер ставит диагноз на основании снимков гораздо более четко.

Сейчас вообще не нужна тетенька, которая сидит и на большом экране рассматривает, что же там такое творится. Искусственный интеллект «посмотрит» и поставит диагноз за долю секунды и сделает это гораздо более качественно. У нее есть опыт изучения тысяч может десятков тысяч снимков, а у искусственного интеллекта — миллионы или сотни миллионов. Причем еще не факт что тетенька всегда ставила диагнозы правильно, а искусственный интеллект работает с базой данных проверенных диагнозов.

Естественно, следующее поколение медицинского оборудования, которое сейчас появляется, будет выдавать не просто снимок, а снимок с диагнозом. Задача врача останется в том, чтобы просто корректно поставить больного в аппарат.

Если набор данных подобран корректно, компьютер поставит диагноз гораздо лучше. Даже есть экспертные системы, когда набор симптомов четко введен в базу данных компьютера сможет поставить диагноз гораздо лучше, чем любой врач. Системы типа Watsom от IBM делают очень хорошо.

Хотя ждать исчезновения медиков, по мнению Дмитрия, пока рано.

— Есть одна проблема: пользователи достаточно плохо переводят сигналы в симптомы. Они не могут корректно вбить в ту же базу данных, что они наблюдают, не могут сделать это с достаточной четкостью и полнотой.

Поэтому задача врача в любом случае останется в том чтобы, увидеть, что происходит и понять, что нужно туда внести, какой объем данных снять с пользователя, как его опросить чтобы понять что с ним происходит. Задача врача будет в том чтобы служить «прослойкой» между больным и системой.

Хороших врачей везде мало, а есть регионы, где их нет вообще. А ИТ-системы фактически дают доступ к экспертизе в любой точке мира. Достаточно научить человека правильно снимать симптоматику и отправлять на нужные исследования, при этом не надо десять лет тренировать, чтобы он правильно ставил диагнозы. Дальше со всем этим справится искуственный интеллект, и разберется гораздо лучше, чем это сделает 99% врачей.