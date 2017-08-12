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Песню Despacito сыграли на бандуре

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  • 12.08.2017, 11:55
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Опубликовано видео украинской версии самой популярной песни в мире.

Композиция Despacito пуэрториканского музыканта Луиса Фонси получила украинскую версию.

Видео композиции опубликовали музыканты из украинской группы B & B Project, которые сыграли Despacito на на бандуре, баяне и кахоне.

Отметим, что что Despacito стала самой популярной песней на всех стриминговых сервисах. При подсчете учитывались показатели оригинальной версии и ремикса, записанного совместно с Джастином Бибером и выпущенного в апреле.


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