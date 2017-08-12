Чему поразилась Кочанова 43 12.08.2017, 12:04

8,716

Наталья Кочанова

Вице-премьер удивилась, что «земли в Беларуси так заброшены».

Во время посещения проблемного предприятия «Глыбочаны» глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова обратила внимание на незавидное положение сельскохозяйственных организаций в Ушачском районе.

Наталья Кочанова заявила, что переговорит по этому поводу с министром сельского хозяйства, с вице-премьером, «всех подключит сюда», «губернатору будет поставлена задача», сообщает «Солидарность» со ссылкой на БелТА.