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Чему поразилась Кочанова

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  • 12.08.2017, 12:04
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Наталья Кочанова

Вице-премьер удивилась, что «земли в Беларуси так заброшены».

Во время посещения проблемного предприятия «Глыбочаны» глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова обратила внимание на незавидное положение сельскохозяйственных организаций в Ушачском районе.

Наталья Кочанова заявила, что переговорит по этому поводу с министром сельского хозяйства, с вице-премьером, «всех подключит сюда», «губернатору будет поставлена задача», сообщает «Солидарность» со ссылкой на БелТА.

Фото: gazetaby.com

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