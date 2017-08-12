Генерал-майор Петрулевич: Россию ожидают очень большие проблемы на Северном Кавказе 1 12.08.2017, 12:26

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Александр Петрулевич

ФОто: NewsOne

Где президент России Владимир Путин допустил главную ошибку?

Почему простаивают конфискованные боевиками предприятия Донбасса, как на ход украинско-российской войны повлияет поставка американских вооружений и ждут ли в Донецке возвращения экс-президента Украины Виктора Януковича? Об этом в авторской программе Алеси Бацман "Бацман LIVE" на канале NewsOne говорил бывший начальник управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях, генерал-майор Александр Петрулевич. Издание "Гордон" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью.

До сих пор в связи с Крымом мы не признали Россию агрессором

– Александр Николаевич, добрый вечер!

– Добрый вечер!

– Девять лет назад Россия вторглась в Грузию. Я перечитывала мегарезонансное интервью, которое Михаил Саакашвили давал Дмитрию Гордону. Он рассказал, что именно заставило Россию отступить. Процитирую: "Путина реакция Америки остановила. Во-первых, мы не сбежали, выдержали, во-вторых, Буш свой флот послал, самолеты в Румынию перевели, базы в Румынии и Турции привели в боевую готовность: мол, мы военно-гуманитарную операцию начинаем, и когда этот самый большой ракетоносец, у которого достаточно ракет было, чтобы всю российскую авиацию и флот уничтожить, пришел... Они объявили, что это воду привезли питьевую в бутылках, а потом вице-президент США Дик Чейни прилетел, который сказал: "Ну, ты же прекрасно понимаешь, что там не вода – водой Грузия может сама Америку снабжать". Ясно было, что там, – американцы таким образом сигнал дали: "Мы тут!"

Я провожу параллель. Почему Америка не пригнала к берегам Крыма ракетоносец с "питьевой водой"?

– Давайте вернемся в то время. Интересная дата была – 08.08.08. Шла Олимпиада в Пекине. И одновременно с ней – вторжение по Военно-Грузинской дороге российских войск, которые атаковали грузинские вооруженные силы. То, что россияне защищали своих миротворцев, находившихся на территории Грузии, – это сказки. Грузия – маленькая, но гордая. Вы посмотрите, что с момента начала агрессии делало руководство государства. Был подписан указ о военном положении, моментально парламент его утвердил. Фактически была объявлена война за защиту своей территориальной целостности. Когда происходили события в Крыму, тогдашнее руководство Украины не заявило об агрессии, правильно? До сих пор в связи с Крымом мы не признали Россию агрессором.

– Было постановление Верховной Рады…

– Необходим был указ президента о военном положении, который Верховная Рада в течение 48 часов должна ввести в действие. Сегодня мы де-факто признаем, что российские войска находятся в Крыму. Но не признаем, что наша территория захвачена Российской Федерацией.

Фото: NewsOne

– То есть США могли предоставлять нам помощь только после того, как мы признали бы на официальном уровне Россию агрессором и объявили войну?

– Есть международное право. Оно определяет, есть война или нет. У нас до сегодняшнего дня проводится антитеррористическая операция. Признано юридически, что Крым захватили российские войска? Нет. Признано, что половина Донбасса занята российскими войсками? Не признано. Ни указом президента, ни постановлением Верховной Рады не назван настоящий агрессор.

– Пентагон сейчас рекомендует Белому дому предоставить Украине вооружение – современное, крутое – примерно на $350 млн. Украина очень ждет этого. С вашей точки зрения, как это повлияет на ход войны? Вот получаем мы оружие – и что дальше происходит на фронте?

– Думаете, кто-то обидится на нас, если мы получим это оружие? Либо мы защищаем свою родину, либо не защищаем. Нет запрета ООН на поставку вооружений в Украину. Поэтому любая страна может оказать нам помощь поставками оружия. Для того, чтобы остановить агрессора, не дать ему возможности продвигаться дальше, нам необходимо, как я понимаю, два вида вооружений: противотанковые и средства противовоздушной обороны. Вдруг у кого-то возникнет желание использовать авиацию? А в остальном – армия у нас уже подготовлена, обучена…

– Украина после этого активно пойдет в наступление? И что предпримет Россия? Приведут ли поставки к горячей фазе войны?

– Я не верховный главнокомандующий. Это он принимает решения. Сидеть в обороне и ждать, пока кто-то нас освободит, или самим освобождать наши территории. А кого бояться? Мы же на своей земле. Нам дают дополнительные вооружения – высокоточные, качественные, современные – для борьбы с танками, бронетранспортерами, боевыми машинами пехоты. Они нам необходимы. Те, которые у нас есть, не в том состоянии. Танковые подразделения, существующие под видом так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов "ДНР" и "ЛНР", – на самом деле, как мы прекрасно понимаем, это воинские части, тактическое и стратегическое управление которыми осуществляют из Российской Федерации. Если бы у нас были в 2014 году подобные вооружения, то закончилось бы все намного быстрее. У них не было бы возможности использовать в наших донецких степях бронетехнику.

– В следующем месяце Россия запланировала масштабные военные учения на территории Беларуси ("Запад-2017". – "ГОРДОН"). Не грозит ли это Украине открытием еще одного фронта?

– Многие политологи рассуждают о том, что Путин концентрирует в Беларуси войска и оттуда пойдет на Украину. Давайте называть вещи своими именами. Любая война – маленькая или большая – это затраты. Это деньги, которые надо считать…

– …и они имеют свойство заканчиваться.

– Правильно. Вероятность того, что группировка, которая формируется для учений, перейдет границу, мала. Это игра мускулами. Желание показать, что мы, мол, вот какие сильные. Расслабляться не надо. Я думаю, что Генеральный штаб принял все необходимые меры по укреплению районов, которые граничат с Беларусью. Есть и другой аспект. Если – теоретически – российские войска перейдут границу, то Беларусь становится соучастником преступления. Прилегающие государства – республики Балтии, Польша – сразу воспримут ситуацию как угрозу своей территориальной целостности.

В кошельке Российской Федерации денег стало меньше

– Процитирую вас: "Аннексия Крыма обходится России минимум в $3 млрд в год, на захваченный Донбасс тратится не меньше. Да и эти средства разворовываются". Вы подсчитывали, сколько Россия сегодня тратит на все свои войны?

– В военном деле и в политике всегда надо считать денежку. Есть деньги у вас в кошельке – вы можете что-то купить в магазине. Но если вы пришли в супермаркет, а у вас нет денег, то вы, соответственно, ничего и не купите. Простая арифметика. С 2002-го по 2014 год был пик цен на нефть и газ. Нефть и до $160 за баррель поднималась. Газ прыгал до $440–460 за тысячу кубов. Посмотрите, что сегодня на рынке происходит. С учетом того, что с Ирана санкции сняты…

– …сланцевый газ, опять же.

– Да, сняты все запреты на добычу в американских шельфах. Америка вышла на рынок энергетики. Есть Саудовская Аравия и так далее. Цены упали практически моментально. Баррель нефти – меньше $50. Это говорит о том, что в кошельке Российской Федерации денег стало меньше. Недавно я разговаривал с одним серьезным финансистом. Сейчас в РФ формируется бюджет на следующий год. Так вот, по имеющимся данным, в него не заложены средства на содержание оккупированных Донецкой и Луганской областей.

– Путин бросил их?

– Смотрите. Крым надо содержать?

– Надо. Загибаем пальцы?

– (Начинает загибать пальцы). Донецкая и Луганская области. Речь ведь не только о содержании армейских подразделений, которые ведут боевые действия, наемников, кадровых российских военных и так далее. Административный аппарат надо содержать. Пенсии платить, чтобы народ не возмутился. Инфраструктуру содержать. Теперь прибавляем сюда Абхазию и Южную Осетию, Приднестровье. Тоже затраты, верно?

– Так.

– Следующее. В Средней Азии большая военная группировка, в Узбекистане и Таджикистане. Она прикрывает границу с Афганистаном. Это примерно целая армия. Плюс пограничники.

– Это уже четвертая строка расходов.

– Да. И еще праздник жизни, который россияне себе устроили в Сирии. Затраты на поставку туда горюче-смазочных материалов, боеприпасов, запчастей – это одно. Но надо же содержать и местную власть во главе с Асадом (президент Сирии Башар Асад. – "ГОРДОН").

– Пять строк мы с вами насчитали. Сколько денег это вытягивает в год?

– Специалисты оценивают данные расходы в $9–10 млрд ежегодно. То есть в бюджет закладываются дополнительные расходы при сокращении поступлений от продажи нефти и газа. Траты на войны уходят в никуда. Образно говоря, ни тело кредита не возвращается, ни проценты. Я сомневаюсь, что такое состояние можно долго выдержать. Да, в краткосрочном периоде – можно. Если бы была молниеносная операция в Сирии. Зашли, победили, оставили там маленький контингент, ура! Но ведь затягивание происходит.

– Выборы президента России уже совсем скоро, весной. У них два варианта – либо президентом останется Путин, либо будет назначен преемник. Называются Медведев (премьер-министр России Дмитрий Медведев. – "ГОРДОН"), Алексей Дюмин, губернатор Тульской области. И даже Кадыров (глава Чечни Рамзан Кадыров. – "ГОРДОН"). Ваши источники в контрразведке что говорят?

– Сейчас я частное лицо, не на службе. Поэтому оперирую тем, что есть в открытых источниках. Но плюс, естественно, общение с моими друзьями, аналитиками. Так вот, очень сложно спрогнозировать людей, которые не поддаются прогнозу. Владимиру Владимировичу Путину уходить с президентского пьедестала нельзя. Его окружение начнет переживать о последствиях, которые могут возникнуть.

– Уже переживает?

– Как мне рассказывали, начинаются определенные проблемы. Это и аресты счетов за границей, и невозможность пользоваться зарубежным имуществом – яхтами, дачами. Здесь же – обучение детей, заграничные любовницы и так далее. Последним законом о санкциях, который принят Конгрессом США и подписан президентом Трампом, дано 180 дней на то, чтобы проверить зарубежные счета РФ. Вот представьте определенную категорию людей, российских чиновников. Они показывают, что бедно живут, а сами выводят деньги за границу. У нас тоже есть подобные фигуры. (Улыбается).

– У нас е-декларирование показало, насколько "бедно" они живут.

– Отдельная тема. (Смеется).

– Итак, варианты выборов для Путина…

– Уходить ему невозможно. Никто не даст ему обязательств относительно его личной безопасности.

– Таких, которые он в свое время дал Ельцину (Борис Ельцин, президент России в 1991–2000 годах. – "ГОРДОН")?

– А он сдержал свое слово? Вспомните, как окружение Ельцина было практически уничтожено. Их вытащили из высших эшелонов власти, отняли бизнес.

– Хотите сказать, что Ельцина Путин предал, по сути?

– А Ходорковский (российский предприниматель, политик и общественный деятель Михаил Ходорковский, с 2003-го по 2013 год находился в заключении. – "ГОРДОН")?

– Ходорковский входил в "пакет договоренностей"?

– А когда он стал богатым человеком, когда ЮКОС образовался? Не находясь в орбите Ельцина, мог бы он получить во владение ЮКОС, государственное предприятие по добыче углеводородов? Ходорковского практически уничтожили. Вспомните интервью вдовы Ельцина (Наина Ельцина. – "ГОРДОН"), как она возмущалась. Возьмите музей Ельцина…

– …очень красивый, пафосный…

– …который является академией, где готовят молодежь ("Ельцин-центр" в Екатеринбурге. – "ГОРДОН"), и как существующая власть уничтожает его. Говорят, что он проамериканский, неправильный. Он (Путин) не сдержал обещаний, которые давал Ельцину. Кто из ельцинского окружения остался у власти? Никто.

– Кто-то из окружения Путина может дать ему гарантии?

– Никто не может. Он приложит максимальные усилия и пойдет на очередной срок. Или же фантастический вариант: поставить вместо себя Кадырова. Это в окружении Путина тоже обсуждается. Со страхом.

– Насколько серьезно?

– После второй чеченской кампании, когда был разрушен не только Грозный, а вся Чеченская Республика, ковровые бомбардировки были, произошло то, что можно назвать выплатой контрибуции. Сейчас Грозный расцветает. Но там какая промышленность? Там нефть добывается – и все. Предприятия все уничтожены. Грозненский машиностроительный комбинат, Грозненский ремонтно-механический завод… Промышленности нет. Но зато есть дороги, дома, увеселительные заведения. Отстроены школы. За чей счет банкет? Естественно, за счет налогоплательщиков-россиян, напрямую из бюджета деньги перечисляются. Когда формировался российский бюджет на 2017 год, в их прессе поднялся скандал. Потому что чеченское правительство начало возмущаться из-за сокращения субсидий. Большой скандал был из-за грозненской нефтяной компании, которую пытались перетянуть в "Роснефть".

– Если тема Кадырова-преемника запускается самим Путиным, то ради чего?

– Она запускается, чтобы и на Западе, и внутри страны понимали, что, дескать, я еще хороший. А когда придет "Сталин номер два", опять будут ГУЛАГи, репрессии.

– Александр Николаевич, какая, по-вашему, главная ошибка Путина?

– Если не брать захват Крыма и Донбасса, то главная ошибка в том, что он, не зная истории, влез в межконфессиональную войну в мусульманском мире. Если бы он или его советники почитали историю… В Сирии, надо это понимать, идет война не между правительством и оппозиционными силами, а между суннитами и шиитами. Истоки этой войны уходят в 632 год, когда пророк Мухаммед умер, не оставив наследника. В Арабском халифате началась борьба между Абу Бакром и Али ибн Абу Талибом. Абу – тесть пророка, Али – его зять, муж дочери.

– Как все закручено!

– Они все не могли выяснить, кто главный лидер мусульманского мира. В результате, когда Али объявил себя лидером, произошел раскол на суннитов и шиитов. Шииты встали на сторону Али. Это их главный святой после Мухаммеда. Мусульманский мир очень сложен. Суннитов примерно 1 миллиард 600 миллионов. А шиитов – всего 150–160 миллионов, примерно 10–13% всех мусульман.

– Когда же мы дойдем до Путина?

– Сейчас вы поймете, почему Путин совершил ошибку. Существует "шиитский полумесяц". Страны, где сконцентрированы шииты. Это Иран, Ирак, Сирия, Ливан и Бахрейн. Но на территории царской России и Советского Союза проживали только сунниты. Путин вступил в войну против суннитов, защищая Асада-шиита.

– Чем это Путину грозит?

– На территории Сирии, по разным подсчетам, на стороне суннитских оппозиционных сил воюют от 10 до 20 тысяч граждан Российской Федерации. Эти люди будут возвращаться. Второе. В России мусульман-суннитов – около 20% населения.

– Очень много, да.

– И возникает вопрос: господин Путин под телекамеры и крики: "Ура, Аллах с нами!" – отправил чеченский батальон, суннитов, воевать на стороне Асада?! Обратили внимание, пресса уже не пишет, что там есть чеченский батальон? Он уже не воюет. Против шиитов сейчас выступают суннитские страны – Саудовская Аравия, Турция, Иордания. Можно и дальше перечислять. И Путин влез туда.

– Что будет, как вы считаете? Теракты?

– Сунниты не признают шиитское меньшинство. Считают их "неправильными" мусульманами. Путин начал уничтожать суннитов в Сирии. Скажите: как к этому отнесутся мусульмане, живущие на необъятной территории Российской Федерации?

– Скажем мягко: плохо.

– Конфликт между суннитами и шиитами приведет к тому, что на Северном Кавказе будут проблемы. Я не радуюсь этому, но проблемы у них будут. Очень большие. В Чечне, в Ингушетии, в Дагестане, Кабардино-Балкарии. И в Татарстане тоже.

– Вплоть до отделения?

– Если суннитский мир объявит джихад – священную войну против врагов истинной исламской веры – России, то это приведет к очень серьезным последствиям.

– Перейдем к украинским событиям. Вы родились в Донецке и очень хорошо знаете этот регион. Какие сегодня настроения на оккупированных территориях?

– В 14-м году шло зомбирование через ящик. Что Россия придет, будет "русский мир", станет все хорошо, и мы красиво зацветем. Это уже позади. Основная часть населения там остается украинской. Они не воспринимают "русский мир". Поставленные Москвой Захарченко (главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко. – "ГОРДОН"), Плотницкий (главарь группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий. – "ГОРДОН") & Co себя уже показали. Кроме грабежа, ничем не занимаются. Никакое государство не строится. Предприятия встали, рабочих мест нет. Помощи от РФ нет никакой.

– То есть населению оккупированных районов Донбасса плохо без Украины?

– Конечно!

– Путина не ждут уже?

– 2014 год и 2017-й – это разные вещи.

– Я недавно общалась с одним богатым человеком из Донецка. Он мне рассказывал, что когда боевики пришли в его дом, он сам выкупал свой гардероб, свои личные вещи за $10 тыс. Я встречала в прессе информацию, что боевики захватили дом Ахметова (миллиардер из Донецка Ринат Ахметов. – "ГОРДОН"). У вас осведомители и друзья везде. Что говорят, действительно ли Захарченко спит на кровати Ахметова?

– Ответа на этот вопрос я не знаю. Но обратите внимание, сколько машин с донецкими и луганскими номерами ездит по Киеву. Вы видели "Запорожцы" или "Москвичи"?

– Нет, не видела.

– Другого класса машины, правильно? Вся элита Донецкой и Луганской областей эмигрировала. Кто – в Киев, кто – в Днепр, кто – в Харьков. Кто-то из них смог бизнес перестроить, кто-то – не смог. Понимаете, есть обычный зомбированный через телевизор человек, которому терять нечего, кроме работы и зарплаты. А есть люди, у которых бизнес, тем более крупный. Они прекрасно понимали, что в Украине они чего-то стоят, но если Россия зайдет, они станут никем и у них отнимут все. Яркий пример – Крым. У меня там много знакомых. В 2014 году – эйфория, а в 2017-м – совсем другие настроения.

– Какой образ жизни ведут террористы в захваченных ими особняках? Думают ли они о своей судьбе, о том, что с ними будет?

– Думают или нет – это их проблемы. Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей все равно вернутся в Украину. Сбежать в Европу с награбленным нельзя. Там не спрятаться – разыщут. В России они тоже никому не нужны. Когда будут выходить российские войска, многие боевики удивятся, что их с собой не берут. Им придется бежать.

– Куда?

– Это их вопросы. Что будет с террористами, меня, честно говоря, не интересует.

– В интервью Дмитрию Гордону вы сказали: "Российские войска как зашли в 2014 году, так и не уходят. Идет ротация… Не было бы там российских частей, этот "праздник жизни" закончился бы уже давно". Сейчас все больше украинских политиков, в основном пророссийских, говорят, что на Донбассе российских войск нет, а есть какие-то отдельные российские военные. Можете прямо и предметно ответить, есть там российские войска?

– Я хочу спросить этих политиков: "И в Крыму нет российских войск? Крым – это территория Украины?"

– Хотите сказать, на Донбассе то же самое?

– Точно такая же ситуация. До 2014 года военно-политическое руководство Украины считало, что агрессия возможна с Запада. Поэтому на территории Донецкой и Луганской областей воинских частей практически не было. Говорят, что там со складов или из шахт танки доставали? Это сказки венского леса. Там не было армейских корпусов для прикрытия границы с Россией. А сейчас с той стороны танков больше, чем у Франции и Германии вместе взятых.

– Какую технику туда Россия завозит? Может, утилизирует ее на Донбассе? Ходят разговоры, что это для России такой большой бизнес.

– Очень большой бизнес для военно-промышленного комплекса России, для военных чиновников. Технику, которая попадает под списание, нужно куда-то девать. Туда ее и отправляют. Но идет и отработка новых видов вооружений. Технология производства любого вооружения – артиллерии, минометов, танков – заканчивается испытаниями в боевых условиях. Донбасс – самый оптимальный вариант для испытаний. Заходит группа – и отрабатывает. Потом в конструкторских бюро смотрят на недоработки.

– И людей там утилизируют, Александр Николаевич?

– (Задумался). В России не так все гладко, как пишет их пресса. До 2014 года там повышались зарплаты и пенсии. Был у нас яркий барометр в Севастополе, где Черноморский флот базировался. Существовал контраст между украинскими моряками и российскими. Россиянам раз подняли зарплату, второй. И не только военным, но и обслуживающему персоналу. А в последние два года пафосных сюжетов на российском телевидении о повышении зарплат нет. Почему? Да потому, что нечего сказать.

– Правда ли, что Россия начала вести переговоры о завершении войны с некоторыми украинскими олигархами?

– Такой информации у меня нет. Но могу рассказать о другом. Была проведена конфискация украинских заводов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, помните? Была блокада, они сказали: "Мы забираем, начинаем сами все производить". Такие торжественные, красивые и пушистые. Мне рассказывали, что отдельным российским олигархам была поставлена задача забрать металлургические, коксохимические, машиностроительные комплексы. После чего загрузить их заказами. Но у каждого из этих олигархов бизнес не только в Российской Федерации, они выходят и на международный рынок. Если они забирают предприятие в Донецкой или в Луганской области, возникают вопросы по их бизнесу. Все взаимосвязано. Это и кредитование, и все остальное.

– Попадают под санкции?

– Именно. Поэтому ни один из них не согласился. Рассказывалось, что была попытка возложить эту работу на Курченко (беглый украинский предприниматель Сергей Курченко. – "ГОРДОН") с Медведчуком (украинский политик Виктор Медведчук, кум президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН"). Писали, что они запустят предприятия – и будет все в шоколаде. Но есть маленький нюанс. Когда предприятия закрылись, хозяева украинских финансово-промышленных групп вывезли в Харьков, Днепр или Запорожье весь свой менеджмент, чтобы не потерять людей. А когда нет менеджмента, ничего произвести не удастся. И еще. Как вывезти с Донбасса продукцию, которую ты гипотетически произведешь? Ты ее не продашь! Ведь сразу можно определить, где тот же металл произвели – в Донецке, Рязани или Мариуполе. Так что предприятия стоят.

– Не заработала там экономика?

– А как она заработает? Нужна производственная цепочка – от сырья до реализации продукции.