закрыть
12 августа 2017, Saturday, 15:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Шимпанзе научились играть в «камень, ножницы, бумагу»

2
  • 12.08.2017, 12:30
  • 1,082

Обезьяны легко учатся тому, что их развлекает.

Приматологи из университета Киото, проверяя, могут ли шимпанзе (Pan troglodytes) решать сложные задачи, научили их играть в «камень, ножницы, бумагу».

Оказалось, что обезьяны могут научиться играть, причем играют примерно с той же точностью, что четырехлетние дети. Исследование опубликовано в Primates.

На сегодняшний день опубликовано много исследований, посвященных изучения интеллекта шимпанзе. Эти обезьяны используют орудия, чтобы достать себе пищу и успешно обучают этому умению своих отпрысков. Они могут самостоятельно научиться совершенно не практичным вещам, которые не помогают им добывать еду, а только развлекают. Многочисленные эксперименты показали, что шимпанзе (как и другие человекообразные обезьяны) способны общаться на американском языке глухонемых, амслене. Они могут выучить его на уровне двухлетнего ребенка и научить ему других обезьян.

Японские приматологи решили выяснить, могут ли обезьяны научиться решать не линейные задачи, а более сложные «круговые». В них есть несколько элементов, каждый из которых может быть «сильнее» остальных, при этом их «роли» могут меняться. Например, как в игре «камень, ножницы, бумага».

Исследователи провели эксперименты с участием семерых шимпанзе разного пола и возраста, которые живут в Центре приматов при университете Киото. Обезьян учили выбирать на сенсорном экране более «сильную» опцию сначала в паре «камень-бумага», затем в паре «камень-ножницы», и в последнюю очередь — в паре «ножницы-бумага». Затем им показывали последовательность пар: «камень-бумага», «камень-ножницы», «ножницы-бумага». После того, как шимпанзе выучивали «взаимоотношения» в каждой паре и усваивали их последовательность (давали правильный ответ в 90 процентах случаев), им показывали пары вперемешку. Затем такой же эксперимент провели с 38 детьми в возрасте от трех до шести лет.

В результате пять из семерых шимпанзе научились правильно определять пары. Больше всего времени (в среднем 14 сессий, по 48 попыток в каждой) обезьянам понадобилось, чтобы выучить третью пару — «ножницы-бумага». Первую («камень-бумага») и вторую («камень-ножницы») пары они выучили, в среднем за 1,7 и три сессии, соответственно. Из этого исследователи сделали вывод, что сложнее всего для шимпанзе было понять, что пары расположены «по кругу» и «замкнуть» круг третьей парой.

34 ребенка из 38 успешно научились играть в «камень, ножницы, бумагу». У детей на все три пары ушло примерно одинаковое число попыток. В среднем, 6,7 сессий по 12 попыток в каждой на первую пару, 6 сессий — на вторую и 5 — на третью. Однако их результаты зависели от возраста: чем старше были дети, чем бóльшее число правильных ответов они давали. Дети в возрасте около 50 месяцев (четыре года и два месяца) когда им показывали пары предметов вперемешку, давали примерно то же число правильных ответов, что и шимпанзе.

Ранее исследователи выяснили, что шимпанзе способны к рефлексии: они отслеживают, в каких случаях они были правы, а в каких — ошибались. Также они могут осознавать, что мысли и убеждения других индивидуумов могут отличаться от их собственных.


Мнение

Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что