Витольд Ващиковский: В начале Второй мировой войны СССР виноват не меньше Германии 11 12.08.2017, 12:51

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Витольд Ващиковский

Глава МИД Польши ответил послу России.

СССР вместе с Германией «значительно поспособствовали» началу Второй мировой войны, цитирует Rzeczpospolita министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

«Необходимо помнить, что Советский Союз значительно поспособствовал началу Второй мировой войны и ворвался в Польшу наравне с Германией. Таким образом, он также ответственен за начало той войны», - сказал Ващиковский.

Такое заявление глава польского внешнеполитического ведомства сделал в ответ на высказывание российского посла Сергея Андреева о том, что Польша должна сохранять памятники советским солдатам «в благодарность за освобождение от нацизма».

17 июля президент Польши Анджей Дуда одобрил поправки в закон о сносе памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. В стране насчитали около полутысячи памятников, которые необходимо снести.

Против такой инициативы высказалась не только Россия, но и Беларусь. Официальный Минск призвал не допустить «искажения истории и осквернения памяти героев Второй мировой войны».