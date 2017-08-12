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Facebook запустил в Китае «тайное» приложение?

  • 12.08.2017, 13:00

Социальная сеть заблокирована в стране.

Компания Facebook могла запустить в Китае "тайное" приложение, несмотря на то, что на саму социальную сеть в стране наложен запрет.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, власти Китая могут об этом не знать.

Приложение, с помощью которого Facebook удалось проникнуть на рынок Китая, получил название Colorful Balloons. По своему функционалу оно похоже на Facеbook Moments, но в приложении не указывается на его связь с компанией. Не указывается на это и в магазине приложений, в котором программу можно скачать. Разработчиком приложения указана компания Youge Internet Technology.

Представители Facebook не подтвердили свою причастность к разработке приложения, но подтвердили свой интерес в выходе на рынок Китая.

"Мы давно заявляли, что заинтересованы в Китае и мы работаем над тем, чтобы больше понять и узнать новое о стране самыми разными путями. Сейчас мы ориентированы на то, чтобы помочь китайскому бизнесу и разработчикам выйти за пределы рынка Китая с помощью нашей рекламной платформы ", - заявили в пресс-службе компании.


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