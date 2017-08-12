Сын и внук Змитрака Бядули поддержали инициативу о переносе в Беларусь праха писателя 1 12.08.2017, 13:12

Змитрок Бядуля

Классик белорусской литературы похоронен в Казахстане.

Координатор культурных проектов Глеб Лободенко инициировал перенос на родину праха выдающегося белорусского писателя Змитрака Бядули.

Литератор умер в 1941 году по дороге в эвакуацию недалеко от города Уральского в Казахстане.

«Некоторое время назад попались на глаза съемки могилы Змитрака Бедули, - написал Глеб Лободенко в Фейсбуке. - В 1941-м его похоронили в Уральском: война, не до того было, чтобы думать, как вернуть прах на родину. С тех пор, говорят, пару раз возникала идея перенести останки классика в Беларусь. Но дальше разговоров ничего не шло... Когда я смотрю на фото той могилы, у меня нет вопросов к власти: почему они не делают? У меня есть вопросы к нам: почему мы не делаем? Не знаю, как вам, а мне стыдно смотреть на все это».

Глеб Лободенко рассказал, что связался с 83-летним Ефимом Плавником, сыном Змитрака Бядули. Тот сказал, что очень хотел бы, чтобы могила отца была перенесена в Беларусь. Подтвердил, что эта тема действительно несколько раз поднималась, но ничего не сдвинулось. Сам он на месте захоронения был очень давно - все же до Уральского 2000 километров.

А сегодня на инициативу Лабоденко отреагировал Константин Плавник, внук Змитрака Бедули.

«Очень потрясен - получил письмо от внука Змитрака Бядули, господина Константина Плавника. Он благодарит за инициативу по переносу могилы классика в Беларусь и выражает готовность всячески присоединиться к этому делу. Раньше об этом вопросе я беседовал с сыном писателя Ефимом Плавником. Он сказал, что будет очень рад, если его отец найдет покой в родной земле. Таким образом, оба родственники Бядули, которые сегодня живут в Беларуси, выразили свою поддержку и присоединились к делу переноса могилы отца и дела на родину».

Также Глеб Лободенко позвонил в Казахстан. Тамошние чиновники ответили, что о могиле белорусского классика знают, как могут ухаживают. Рассказали, что пару раз приезжали белорусы, обещали поставить новый памятник. Но не получилось.

Тем, кто в послевоенное время устанавливал памятник, сложно было разобраться в непривычном белорусском произношении. Поэтому Змитрок превратился на манер фамилии в «Змитров», а Бядуля, соответственно, выглядит как имя. Некоторые буквы сбиты, сама плита растрескалась и требует радикального обновления. Год рождения дан с ошибкой - 1889 вместо 1886.

По словам Глеба Лободенко, перенос праха будет стоить денег, поэтому, как и раньше, придется объединить усилия.

«Змитрок Бядуля много сделал для Беларуси и белорусского литературы. Естественно, что он не планировал почить на чужбине и заслужил право вернуться в свою родную землю. Все это реально», - убежден Лободенко, напоминая, что не так давно удалось вернуть на родину прах Магдалены Радзивилл.