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Золотые рыбки оказались «алкоголиками»

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  • 12.08.2017, 13:15
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У некоторых рыбок уровень алкоголя превышает лимиты, позволенные для управления автомобилем.

Ученые определили механизм, с помощью которого золотые рыбки зимуют в покрытых льдом озерах, сообщает ВВС.

Исследователи установили, как рыбки превращают молочную кислоту в своем организме в алкоголь. У некоторых рыбок уровень алкоголя превышает лимиты, позволенные во многих странах для управления автомобилем.

У большинства живых существует единственный набор белков, которые передают углеводы митохондриям- "энергетическим станциям" клетки. При отсутствии кислорода, потребление углеводов образует молочную кислоту, от которой золотые рыбки не могут избавиться и которая могла бы их убить за считанные минуты.

Но в ходе эволюции у них возник второй набор белков, который вступает в действие при недостатке кислорода и превращает молочную кислоту в алкоголь, который потом можно вывести через жабры.

"Второй путь активируется только тогда, когда не хватает кислорода", - рассказал доктор Майкл Беренбринк с Ливерпульского университета. "Лед перекрывает доступ воздуха, поэтому рыбы используют весь кислород, а затем переключаются на алкоголь", - добавил он.

Чем больше времени они проводят подо льдом, тем выше уровень алкоголя у них в организме.


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