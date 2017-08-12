закрыть
12 августа 2017, Saturday, 15:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Тысячу желаний можно загадать этой ночью

2
  • 12.08.2017, 13:23
  • 1,957

В Беларуси сегодня пройдет самый большой звездопад в году.

В Беларуси будет самый яркий метеоритный дождь за весь период потока. Видно его везде, но все же астрономы советуют выехать за город.

Если верить их прогнозам, то каждую минуту с небес будет падать как минимум 2 звезды. Для потока Персеиды характерна скорость падения около 60 километров в секунду. Поэтому частицы, обладая очень большой энергией, буквально вспыхивают.

"Метеор - это вспышка. Иногда она вспыхивает и сразу гаснет, иногда это вспышка и короткий от нее след. Персеиды - это как раз наиболее мощный поток за год. В этом году от 100 до 150 за час можно насчитать. Где считать? Северо-восток, восток", - сказала в интервью БТ Светлана Кузьмина, лектор Минского планетария.

Для каждого времени года есть свои характерные звездопады. Осенью можно будет наблюдать за метеорным потоком Леониды, а прямо перед Новым годом - Геминиды.


Мнение

Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что