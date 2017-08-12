Тысячу желаний можно загадать этой ночью 2 12.08.2017, 13:23

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В Беларуси сегодня пройдет самый большой звездопад в году.

В Беларуси будет самый яркий метеоритный дождь за весь период потока. Видно его везде, но все же астрономы советуют выехать за город.

Если верить их прогнозам, то каждую минуту с небес будет падать как минимум 2 звезды. Для потока Персеиды характерна скорость падения около 60 километров в секунду. Поэтому частицы, обладая очень большой энергией, буквально вспыхивают.

"Метеор - это вспышка. Иногда она вспыхивает и сразу гаснет, иногда это вспышка и короткий от нее след. Персеиды - это как раз наиболее мощный поток за год. В этом году от 100 до 150 за час можно насчитать. Где считать? Северо-восток, восток", - сказала в интервью БТ Светлана Кузьмина, лектор Минского планетария.

Для каждого времени года есть свои характерные звездопады. Осенью можно будет наблюдать за метеорным потоком Леониды, а прямо перед Новым годом - Геминиды.