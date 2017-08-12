В центре Минска горела электроподстанция2
- 12.08.2017, 13:48
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Без света остались 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и на проспекте Независимости.
В центре Минска горела электроподстанция. Об этом tut.by сообщили очевидцы, факт пожара с места происшествия подтвердил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.
Сообщение о пожаре в подстанции на проспекте Независимости поступило в МЧС в 9 утра 12 августа.
«В ходе разведки установлено, что произошло загорание изоляции и горючих элементов трансформатора ТМ-180 кВА в здании подстанции ТП-586», — рассказали в МЧС.
Пожар локализован в 09.36, а полностью потушен в 09.39.
В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции, были отключены 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и на проспекте Независимости. В 09.55 был подключен резервный трансформатор, электроснабжение потребителей было восстановлено.
Причина пожара устанавливается.