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В центре Минска горела электроподстанция

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  • 12.08.2017, 13:48
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Фото: МЧС

Без света остались 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и на проспекте Независимости.

В центре Минска горела электроподстанция. Об этом tut.by сообщили очевидцы, факт пожара с места происшествия подтвердил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.

Сообщение о пожаре в подстанции на проспекте Независимости поступило в МЧС в 9 утра 12 августа.

«В ходе разведки установлено, что произошло загорание изоляции и горючих элементов трансформатора ТМ-180 кВА в здании подстанции ТП-586», — рассказали в МЧС.

Пожар локализован в 09.36, а полностью потушен в 09.39.

В результате возгорания произошло отключение одного трансформатора подстанции, были отключены 16 жилых домов на улицах Бровки, Дорошевича, Козлова, Краснозвездной, Коласа и на проспекте Независимости. В 09.55 был подключен резервный трансформатор, электроснабжение потребителей было восстановлено.

Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС
Фото: МЧС

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