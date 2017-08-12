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В Минске откроют памятник «песняру» Владимиру Мулявину

  • 12.08.2017, 14:09
Владимир Мулявин

К 950-летию Минска Свердловская область РФ подарит городу памятник Владимиру Мулявину.

На родине Мулявина уральские мастера создали скульптуру «песняра», которую представят в Минске в августе.

— Скульпторы изготовили в глине памятник легендарному белорусскому песняру Владимиру Мулявину, который в августе установят в Минске. Ожидается, что памятник будет установлен возле Белорусской государственной консерватории на аллее Мулявина, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, осенью 2014 года четырёхметровую скульптуру артиста  в сценическом костюме и с электрогитарой в руках установили и в Екатеринбурге. Автором проекта стал белорусский скульптор Сергей Логвин.

 Монумент высотой 3,5 метра представляет Владимира Мулявина с гитарой. Место для скульптуры в Екатеринбурге выбрано не случайно — в зале киноконцертного театра «Космос» ансамбль «Песняры» выступал на протяжении более двух десятков лет. 

 Установка памятника в на родине Мулявина состоялась благодаря поддержке Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.

В микрорайоне Уралмаш на доме, где прошло детство Мулявина, установлена мемориальная доска, а перед Театром эстрады заложена «звезда» в честь артиста и популярного в СССР вокально-инструментального ансамбля «Песняры».


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