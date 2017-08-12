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Павел Жебривский: Путин будет лезть, пока не получит по зубам

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  • 12.08.2017, 14:23
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Павел Жебривский

Российский президент Владимир Путин будет продолжать попытки дестабилизации ситуации в Украине.

Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Очевидно, что Путин не собирается отпускать Украину. Ему не нужна ни часть Донетчины или Луганщины, ни весь Донбасс. Путин хочет всю Украину. Я долго анализировал и думал: зачем Путину и России Украина? Земли у них более чем достаточно. Там порядок не могут навести. И проанализировав в том числе и исторические аспекты, я уяснил для себя: российская империя невозможна без человеческого ресурса Украины. Без подпитки человеческим интеллектуальным ресурсом из Украины российская империя погибнет. И именно поэтому вся эта борьба и идет", – сказал Жебривский.

По его мнению, пока в РФ не планируют широкомасштабное наступление в Украину.

"Наши Вооруженные силы, Национальная гвардия, другие силовые структуры уже показали, что так просто наблюдать за наступлением не собираются. Полностью захватить Украину невозможно, однако держать как кровоточащую рану – да. Именно поэтому и происходят эти постоянные обстрелы, диверсии вражеских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, у Путина в марте следующего года выборы, и ему нужно показать, что он болеет за "данбасский" народ. Поэтому возможны очередные обострения на Донбассе. Путин будет лезть, пока не получит по зубам", – заявил политик.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.


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