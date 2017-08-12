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Как ЖКХ может стать ближе к народу

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  • Семен Печенко, «Солидарность»
  • 12.08.2017, 14:29
Фото с сайта sgpress.ru

Из пережитого на личном опыте.

На днях понадобилось срочно поменять в квартире счетчики учета воды. На сайте минского водоканала узнал о том, что счетчики можно установить в частном порядке, а вот для их опломбирования и регистрации необходимо вызывать инспектора организации.

Сначала казалось, что решить эту небольшую проблему будет проще простого. Если бы так.

Началось все с того, что попытки дозвониться в заславский ЖЭС не принесли результата. Как и первая попытка разузнать все на месте: двери учреждения были закрыты вопреки времени приема, указанному на табличке.

Второй поход увенчался успехом. Мастер рассказал, что я могу вызвать их сантехника, а для регистрации счетчиков все же придется обращаться в водоканал.

В итоге обратился к знакомому сантехнику, который вызвался купить и установить счетчики. Подошел черед регистрации. Для экономии времени я решил оставить заявку по телефону, благо нужный номер водоканала нашелся в интернете.

Но приключения поджидали и здесь. По указанному номеру ответили, что я позвонил в расчетно-кассовый центр, а звонить нужно в водоканал. И любезно подсказали нужный номер. Звоню, объясняю ситуацию. В ответ у меня уточнили адрес прописки:

— Молодой человек, вы попали в Хатежино, а вам нужно звонить в заславский водоканал. Запишите номер…

И продиктовали знакомый уже номер расчетно-кассового центра, из которого меня несколько минут назад переадресовали в Хатежино.

Пришлось идти лично. На этом история закончилась, заявку приняли, но осадок остался. И ряд вопросов.

Почему наиболее внятную и подробную информацию о том, как заменить счетчики, можно найти не на сайтах коммунальных организаций, а на интернет-форумах? Почему для решения такого, казалось бы, простого вопроса понадобилось несколько дней? Почему сантехники-частники имеют право покупать и устанавливать клиентам поверенные счетчики, но не могут их опломбировать и зарегистрировать? Почему всю услугу не может оказать сантехник ЖЭСа или сотрудник водоканала? Ведь это позволило бы сэкономить время и нервы.

Несмотря на кажущуюся незначительность описанной выше истории, из подобных мелочей вырисовывается общая картина. Которая в первую очередь свидетельствует об эффективности работы всей системы ЖКХ.

Семен Печенко, «Солидарность»


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