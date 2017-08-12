Просто и правильно 1 Лев Шлосберг

12.08.2017, 14:46

Лев Шлосберг

Как должна быть устроена и как должна работать государственная власть.

Когда-то давно, наверно, в детстве, мы знали о том, что государство работает для человека. И дело не в том, что наше детство проходило в какой-то другой стране, а в том, что в детские годы у юного человека просто и правильно устроена голова: вот я, человек. А государство — что это? Наверное, что-то мне нужное. Что-то, что должно для меня работать. Это ведь так просто и так правильно. Другая мысль нам просто не приходила в голову. Ведь первая мысль, которая естественно приходит в голову человека, – о том, как должно быть правильно. А не наоборот.

Постепенно, с течением жизни, мы видим, что всё не так просто. Что и государство в целом, и конкретная власть в частности могут быть совсем другими. Государство и власть могут делать вещи, совершенно противоположные своему разумному предназначению. Они могут работать против человека, против его законных интересов, прав и желаний.

Именно такая власть возникла, выросла, как чудище, в России на наших глазах – власть, последовательно, буквально ежедневно работающая против человека.

Эта власть призвала особый тип людей.

Эти люди в большинстве случаев имеют хорошее образование, умеют правильно говорить и прилично одеваться. У них один изъян – они не любят человека. Они не станут работать для человека. Они работают на себя и на своих друзей – тех, кто нужен для власти.

Такая власть стала в России системой. Сначала исподволь, как будто стесняясь, а теперь уже совершенно открыто и бесстыдно она делает совершенно не то, что хочется людям. Люди хотят приходить в парк и на стадион. Но именно там власть позволяет бизнесу строить высотные дома. Люди хотят жить в отремонтированных домах и готовы за это платить. Но у них собирают деньги на капитальный ремонт таким способом, что до капремонта большинство жильцов просто не доживут. Выйдя на пенсию и потеряв доходы, люди ожидают получить от властей компенсацию расходов на дорожающие каждый год коммунальные услуги. Но эту компенсацию заменяют на уравнительную выплату, когда практически все горожане-пенсионеры в одночасье беднеют.

Люди хотят видеть и знать, на что идут их налоги. Хотят, чтобы на эти налоги строились детсады, школы, больницы, библиотеки, стадионы, дороги.

Никто в здравом уме не захочет, чтобы эти налоги разворовывались, уходили на войну, на бессмысленные сооружения типа бетонных набережных или километры крошащейся под первым же дождем тротуарной плитки.

Люди хотят, чтобы власть берегла народные деньги и тратила их на людей.

Ведь мы, люди – налогоплательщики. Это мы содержим власть, из наших налогов она получает зарплату.

Но власти считают и поступают иначе.

Любую свою проблему власти решают за счет народа. Повышением налогов. Повышением цен. Снижением зарплат при повышении объема работы. Власть каждый день придумывает способы, как заставить человека работать больше (на государство), получать меньше (от государства) и быть при этом в долгу (перед государством).

Согласитесь, это абсолютно неправильно.

Но это ещё не всё. Вросшие во власть люди хотят народной любви. Чтобы народ их поддерживал на выборах. Голосовал за них. Высказывался (желательно громко) в их поддержку. Если кто-то против, человека называют несогласным, даже предателем. Говорят: смотрите на него, он против власти, значит, против государства, значит, – против России.

Так происходит полная подмена смыслов. Чёрное меняется с белым. Ложь занимает место правды. Слуги народа, захватив власть, становятся рабовладельцами, требуя от граждан одного – покорности и согласия.

Покорности перед властью и согласия с тем, что она творит с людьми.

Покорность и согласие власти называют главной добродетелью народа.

Им важно получить это согласие через выборы. Тогда они смогут сказать, что народ весь этот беспредел всецело поддерживает и желает его продолжения до конца жизни.

Тех, кто хочет сделать государство слугой народа, окатывают потоками вранья, оскорблений и клеветы. Все способы оказываются хороши, когда под властью зашатался стул. Оппозиционер становится не оппонентом, а врагом власти. Я лично испытал это на себе. Это не страшно, но неприятно.

Ничего. Мы всё это выдержим. Потому что мы правы и мы сильнее их.

Приросшие к власти люди начинают говорить, что смена власти вредна, что важна преемственность, что опасно что-либо менять, что их опыт в управлении государством бесценен и нужно дать им возможность «завершить начатое».

Я не согласен с тем, что они делают.

Я не хочу давать им возможность «завершить начатое».

Лев Шлосберг, «Псковская губерния»