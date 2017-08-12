Александром Глебом интересуется польская «Сандецья» 10 12.08.2017, 15:16

1,385

Александр Глеб

Но белорусский футболист выставил клубу свои условия.

Главный редактор польского футбольного портала 2×45.info Пшемыслав Михаляк рассказал, что белорусским полузащитником Александром Глебом интересуется "Сандецья".

"Именно "Сандецья" является клубом, о котором в контексте Александра Глеба вспоминал Петр Козьмински из Super Express. Когда сначала белорус узнал о пяти тысячах евро, был в шоке, что можно столько платить, но выдвинул свои условия: минимум 10 тысяч евро "чистыми", — написал Михаляк в статье для 2×45.info.

Ранее Super Express сообщил, что Александр Глеб ведет переговоры с одним из клубов чемпионата Польши. После 4-х туров чемпионата Польши "Сандецья" занимает 9-е место. Минувший сезон Глеб завершал в составе "Крыльев Советов".