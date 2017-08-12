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В Москве - состояние шока и растерянности

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  • Андрей Пионтковский, obozrevatel.com
  • 12.08.2017, 15:54
  • 8,591
Андрей Пионтковский

Новые санкции США наносят сокрушительный удар по самой сердцевине путинского режима.

Кроме достаточно серьезных секторальных санкций в финансовой и энергетической сфере, которые ударят по и так стагнирующей российской экономике, центральное место в новых санкциях занимает требование финансовой разведки США в течении 180 дней собрать сведения о всех активах российской верхушки. Вот это наносит сокрушительный удар по самой сердцевине путинского режима.

Практически вся российская политическая верхушка объявлена преступной организацией. Сразу же возникает аналогия с Нюрнбергским процессом, на котором советский обвинитель сформулировал «преступники, овладевшие государством и превратившие само государство в орудие своих преступлений». Это собственно и сказано в законе США о российской политической верхушке.

С принятием закона прошло уже несколько дней, очень много чего из Москвы прозвучало, но нет ни слова по разделу персональных санкций. А он-то самый оскорбительный для российской верхушки. Они, типа честные и благородные люди, а тут их вдруг объявляют преступниками. Прежде всего им надо этим возмущаться. А нет, ни слова не сказали. И вообще первая реакция Путина была даже скорее примирительной, что мы не будем втягиваться в эскалацию, обмены ударами. Жалкую конфискацию дач и подвалов они выдали за жесткую реакцию на этот закон. Хотя скорее это реакция на санкции Обамы, принятые им в декабре.

Во-вторых, это снова фальсификация. Из этих 755 якобы дипломатических сотрудников США, 90% - это русская обслуга: водители, дворники, повара. И вот это оглушительное молчание российского истеблишмента, относительно санкций, которые касаются их лично, оно очень показательно. Это страшный удар для них. Это ж не только потеря больших денег и активов, это изменение всего образа жизни. Они ж уже не мыслят себя без западной медицины, без обучения своих детей в западных вузах, без громадных апартаментов, дворцов на лучших курортах мира. Они привыкли к потреблению на высшем уровне западной буржуазии. И сейчас они всего этого лишаются. Это состояние шока и растерянности, которое сейчас царит в Москве, и естественно задают себе пока молчаливый вопрос – а зачем нам все это нужно? Не лучше ли нам с Западом о чем-то договориться и установить нормальный образ жизни. Может быть, все дело в одном человеке, который своими авантюрами поставил их жизнь под вопрос. Вот такие настроения сейчас царят в Москве, и как они будут развиваться – предсказать очень трудно.

С одной стороны может быть стремление к гибридной капитуляции, договориться с Западом о том, что Запад может воспринимать как капитуляцию. А собственному населению можно продать как победу встающей с колен России. Ну, эта схема была подготовлена еще прошлой осенью в неформальных переговорах российских экспертов в Вашингтоне с людьми Клинтон. Месседж гибридной капитуляции приблизительно такой: да, мы уходим с Донбасса, а вот Крым остается за нами. Конечно, вы это формально не признаете, но закрываете на это глаза.

Не думаю, что сегодняшний Запад в лица Пенса и Волкера, так как они сейчас озвучивают реальную политику Вашингтона, будет готов к такой гибридной капитуляции. Тогда Кремль может предпринять гибридную эскалацию: резко поднять военные ставки или на Донбассе, или в Беларуси во время учений, запугивая Запад криками «я припадочный, держите меня, у меня ядерное оружие». Запугивать для того, чтобы принудить Запад к окончанию конфликта, которое было бы более-менее приемлемое для Москвы.

Вот такое витание и следует ожидать в ближайшие два месяца. Они решать очень многое в мировой истории. Единственное, что ясно по настроению американского политического истеблишмента, что их поведение будет очень жестким. Путин вот этой дерзкой попыткой поставить в Белом доме человека либо скомпрометированного, либо оболваненного, чтобы заключить с ним большую Ялтинскую сделку, вызвал возмущение и вызовет очень жесткую реакцию.

Андрей Пионтковский, obozrevatel.com


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