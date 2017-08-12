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Шведский хоккеист «Динамо»: Минск - хороший европейский город

  • 12.08.2017, 18:28
Фото: Reuters

Ворота минского «Динамо» в новом сезоне будет защищать чемпион мира в составе сборной Швеции Юнас Энрот.

В интервью tut.by 29-летний голкипер, который должен стать новым лидером команды, рассказал о планах стать пожарником, рекордной поездке на велосипеде и любимом месте в белорусской столице.

Последние годы Юнас Энрот выступал в НХЛ, защищая цвета «Баффало», «Торонто», «Лос-Анджелеса», «Далласа» и «Анахайма». Правда, ни в одной из этих команд шведу так и не удалось стать основным голкипером. Со временем Юнас начал задумываться о возвращении в Европу.

— Первый раз «Динамо» выходило на меня еще шесть лет назад, но тогда я был твердо намерен остаться в Северной Америке. Сейчас же ситуация изменилась. Мне позвонили в начале июля, и после пары недель размышлений я подписал контракт. Но для начала постарался собрать побольше различных мнений о Минске и «Динамо». Сперва связался с Марком-Андре Граньяни, с которым мы играли в одной команде четыре года. Потом позвонил Бену Скривенсу. И знаете что? Все они дали вашему городу отличные рекомендации. Так что я собрал вещи и вылетел в Беларусь заключать контракт.

Живу в Минске уже две недели. Пока все отлично. Мне нравится и город, и команда. Уже успел посмотреть центр, прогуляться по улицам. Особенно здорово в начале Проспекта Победителей, где открывается вид на реку и старый город. Сначала прогуливался только с одноклубниками. Они посоветовали несколько отличных ресторанов, где можно поужинать и отдохнуть после тренировок. Теперь же выбираюсь в город самостоятельно, ищу какие-то новые места. В Северной Америке и Швеции города выглядят очень современно, а Минск он более традиционный, что-ли. Да, есть совсем новые постройки, но хватает и старых зданий. Но в целом, это хороший европейский город.

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Весной Национальная хоккейная лига окончательно запретила своим игрокам выступать на Олимпиаде-2018. Юнас не скрывает, что он учитывал этот момент, когда раздумывал о своем будущем, ведь теперь он — главный кандидат на роль основного вратаря сборной Швеции в Пхенчхане.

— Конечно, это повлияло на мое решение, но все же не было ключевым фактором. Просто немного облегчило выбор. Если бы у меня было лучшее предложение из Северной Америки, я остался бы там.

Важен и еще один момент. В НХЛ мне не хватало игровой практики, а в Минске я могу ее получить. Моя задача — сыграть, как можно больше игр. Но я бы не сказал, что я столь уж очевидный первый номер клуба. Миша Карнаухов — хороший вратарь, который очень усердно работает на тренировках.

«Если бы я не был вратарем, то, вероятно, тушил бы сейчас пожары»

Энрот вырос в Стокгольме в многодетной семье, где он был одним из трех сыновей. Все его братья занимались хоккеем, но никто и близко не приблизился к успехам нового вратаря «Динамо». Впрочем, изначально глава семейства готовил Юнасу, Томми и Маттиасу другую судьбу.

— Мой отец работал пожарным, и я с ранних лет был готов к тому, что пойду по его стопам. Считаю, это просто замечательная профессия. Что мне всегда нравилось в этой работе, так это настоящий командный дух, который царит среди пожарных. Без поддержки и взаимовыручки в этом деле никуда. Кстати, очень похоже на атмосферу в хоккейной раздевалке. Так что, если бы я не был вратарем, то, вероятно, тушил бы сейчас пожары.

Семья играет важнейшую роль в жизни шведа. Юнас признается, что если бы его посадили перед детектором лжи и предложили выбрать людей, которые могли бы услышать его ответы, то это были бы его родители.

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

— У нас в семье очень теплые и близкие отношения. Между мной и братьями совсем маленькая разница в возрасте, поэтому нам всегда есть о чем поговорить. Тем более, мы вместе занимались хоккеем. Отец всегда поддерживал нас в этом. Он возил нас на тренировки и оказывал всю необходимую помощь.

«Однажды в Стокгольме проехал на велосипеде 120 километров»

Родственники Юнаса живут в Стокгольме и пока не были в Минске. Сейчас Энрот тратит свободное время на посещение ресторанов и просмотр сериалов, но во время отпуска отдает предпочтение другим хобби.

— Обожаю велосипедные прогулки. Летом постоянно выбираюсь покататься. Причем очень часто преодолеваю серьезную дистанцию. Несколько раз проезжал больше 100 километров. А мой рекорд — 120. К счастью, это было в Стокгольме, поэтому обошлось без тяжелых подъемов. Но по протяженности это практически этап «Тур де Франс». Правда, они, в отличие от меня, ездят столько и даже больше каждый день.

Раньше еще очень любил поиграть в FIFA на приставке, пару лет назад постоянно проводил время за Play Station. Сейчас уже, правда, не так часто беру в руки джойстик. А тогда переиграл за множество различных команд, но чаще всего выбирал свой любимый клуб «Манчестер Юнайтед».

Фото: Евгений Ерчак/TUT.BY

Энрот сразу же делает оговорку: игравший в прошлом году за команду Златан Ибрагимович — не причина его симпатий к «Красным дьяволам».

— Только не подумайте, что я болею за них из-за Златана. Начал переживать за «Манчестер Юнайтед» намного раньше, потому что в их составе был Дэвид Бекхэм. Что касается Ибрагимовича, то он, конечно, суперзвезда в Швеции. Самый популярный спортсмен с огромным отрывом.

Говорят, что у него сложный характер? Я могу судить только по его книге и телепередачам. Очевидно, что Златан — настоящий лидер, который знает, чего хочет, не оглядываясь идет к своей цели, многое требует от себя и от своих партнеров. Список его достижений впечатляет.

Говоря об известности Ибрагимовича в Швеции, Юнас задумался о том, кто же может быть самым популярным белорусским спортсменом в мире.

— Хорошо знаю игравших в НХЛ Костицыных и Грабовского. Еще у вас есть очень сильный велогонщик Василий Кириенко из команды «Скай». Кто еще? Назовите какие-нибудь фамилии, а я попробую их вспомнить. Виктория Азаренко? Да, теннисистка, но внешне я ее не узнаю. Дарья Домрачева? Нет, про нее я вообще ничего слышал. Александр Глеб? А вот его я помню. Это футболист, игравший за «Арсенал» и «Барселону».

А вообще в моем мире самый известный белорус — Андрей Мезин. Отличный вратарь, которого я очень хорошо запомнил по выступлению на чемпионатах мира. Вы можете гордиться таким соотечественником.

Фото: hcdinamo.by

Уже в воскресенье Юнас Энрот, с которым в Минске связывают огромные надежды, может провести первый матч за «Динамо». На Кубке ЛЖД «зубры» сыграют со своими рижскими одноклубниками. А 23 августа именно швед должен занять место в воротах в первом матче «Динамо» в новом сезоне КХЛ на «Минск-Арене».


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