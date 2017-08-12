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Синоптики рассказали о погоде на завтра

  • 12.08.2017, 18:49

В воскресенье по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

13 августа в Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер будет южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 15 до 21 градуса.

Днем будет от 20 до 26 градусов. По юго-восточной половине страны ожидается 27-32, по Гомельской области воздух прогреется до 34 градусов, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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