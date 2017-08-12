На Луне появится сотовая связь 13 12.08.2017, 19:50

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Первую частную станцию мобильной связи LTE на Луне хотят построить уже в 2018 году.

Стартап под названием Part Time Scientists разрабатывает план по сотовой связи на поверхности Луны, что позволит роверам компании общаться с командой на Земле, экономя деньги и ресурсы, пишет nua.in.ua.

В проекте доставки средств для создания точки сигнала будет использоваться ракета Falcon 9 от SpaceX. Нмецкий стартап уже заключил контракт со SpaceX для отправки своего космического корабля Alina. Он совершит посадку на Луну, и Audi Lunar Quatro rovers высадятся на Луну в районе миссии «Aполлон-17».

Согласно заявлению, сделанному на Space.com, у компании уже есть соглашение с Vodafone для развертывания LTE на Луне. Сама Alina будет служить базовой станцией, которая поддержит связь двух роверов, а затем передаст данные обратно команде на Землю.